Es wird ernst! Portugal empfängt die Türkei heute im Rahmen der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 zum Playoff-Halbfinale. Anstoß der Partie in Porto ist um 20.45 Uhr. Mit GOAL seid Ihr hier im LIVE-TICKER dabei.

Wer sichert sich einen der letzten Plätze für die Winter-WM in Katar? Stefan Kuntz soll in der Türkei einen langersehnten Traum erfüllen, während die Portugiesen unter CR7 ebenfalls zur Endrunde fahren wollen.

Der Sieger der Partie zwischen Portugal und der Türkei trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen Europameister Italien und Nordmazedonien - nur eine Mannschaft fährt schließlich zum großen Turnier.

Portugal vs. Türkei: Die WM-Playoffs heute im LIVE-TICKER

2:0 Tore 1:0 Otavio (15.), 2:0 Jota (42.) Aufstellung Portugal Diogo Costa – Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro – Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Bernardo Silva – Ronaldo, Diogo Jota, Otavio Aufstellung Türkei Ugurcan Cakir – Ozan Kabak, Demiral, Söyüncü, Kutlu – Zeki Celik, Orkun Kökcü, Calhanoglu, Aktürtoglu – Cengiz Ünder, Burak Yilmaz Gelbe Karten Celik (35.), Jota (35.) Rote Karten -

TOOOR! Portugal - Türkei 2:0 | Torschütze: Jota

42' Fernandes hat im rechten Halbfeld zu viel Platz und flankt punktgenau auf Jota, der von Kabak nicht eng genug markiert wird. Jota köpft aus kurzer Distanz wuchtig ins kurze Eck, Cakir hat keine Chance.

38' Nun verliert die Türkei den Ball in der eigenen Hälfte, Otavio marschiert in den Strafraum, passt dann in Richtung Jota. Kabak verteidigt überragend, bekommt seinen Körper zwischen Jota und den Ball und verhindert damit wohl das zweite portugiesische Tor.

37' Ünder hat auf links viel Platz, seine Hereingabe geht in Richtung Yilmaz - Fonte geht mit ausgestrecktem Bein in höchster Not dazwischen.

Portugal gegen Türkei im LIVE-TICKER | GELBE KARTE

35' Jota und Celik geraten nach einem relativ harmlosen Zweikampf aneinander. Siebert ist schnell zur Stelle und zückt dann auch die Gelbe Karte. Eine geht an Celik, eine zweite an Jota.

34' Wir haben eine sehr intensive erste halbe Stunde gesehen, nun müssen beide Teams wohl etwas durchschnaufen, das Spiel flacht ein wenig ab.

31' Freistoß aus dem Halbfeld von Fernandes - doch Ronaldo köpft am Tor vorbei. Außerdem stand der Stürmer sowieso im Abseits.

28' Calhanoglus folgender Eckball findet den freien Demiral, der aber seinen Sprung nicht gut timet und den Ball weit neben das Tor köpft.

27' Kökcü luchst Moutinho den Ball ab, tanzt Fonte aus und schießt flach aufs kurze Eck. Costa reagiert stark und lenkt den Ball an seinem Tor vorbei.

26' Jetzt Dalot mit einem einfachen Ballverlust in der eigenen Hälfte, Kutlu bringt den Ball zu Yilmaz, der aus gut 20 Metern ungestört schießt. Er verfehlt das Tor recht deutlich.

25' Die Türkei kommt nun besser ins Spiel. Das auch dank der Portugiesen, die sich mehr und mehr Fehler im Aufbau leisten.

23' Kökcü geht rechts an die Grundlinie und flankt an den zweiten Pfosten. Kutlu schraubt sich hoch, wird aber noch leicht von Dalot gestört und setzt seinen Kopfball knapp neben das Tor.

21' Schlimmer Fehlpass von Danilo, der genau zu Ünder spielt. Der hat den Ball 20 Meter vor dem Tor auf seinem starken Linken, sein Schuss ist aber zu zentral. Costa hat das Leder im Nachfassen.

20' Jota setzt sich gegen Demiral durch und legt für Silva auf. Dessen Schussversuch geht weit am Tor vorbei.

17' Die Führung ist verdient, Portugal hatte die Schlagzahl nach und nach erhöht und sich schon mehrere gute Chancen erspielt.

TOOOR! Portugal - Türkei 1:0 | Torschütze: Otavio

15' Jota legt zu Silva ab, der direkt abzieht. Cakir ist mit den Fingerspitzen am Ball, er lenkt ihn an den Pfosten. Die Kugel springt wieder raus und nur Otavio ist hinterhergelaufen und staubt ungestört ab.

14' Portugal kontert, über mehrere Stationen geht der Ball zu Otavio, der nur noch Demiral vor sich hat. Er will zu Jota passen, aber Demiral streckt das Bein aus und unterbindet das Zuspiel.

13' Ronaldo versucht es am Strafraumkreis mit links, sein Vollspannschuss ist zu zentral und wird von Cakir pariert.

11' Jota! Einen Freistoß von rechts zirkelt Fernades in den Fünfer. Jota grätscht nach dem Ball, muss ihn eigentlich nur über die Linie drücken. Irgendwie bekommt er es aber hin, ihn über die Querlatte zu befördern.

9' Dalot kommt über die rechte Seite und passt flach zu Ronaldo. Der haut den Ball bei seiner Direktabnahme in den Oberrang.

7' Guerreiro flankt aus dem Halbfeld in Richtung Ronaldo. Cakir kommt aus seinem Tor und fängt den Ball ab.

6' Die Portugiesen haben in der Anfangsphase mehr vom Ball, die Türkei greift erst ab dem Mittelkreis an.

3' Celik ist zurück auf dem Platz.

2' Bei Dalots Flanke gehen Ronaldo und Celik beide mit dem Kopf zum Ball und rasseln aneinander. Ronaldo hat Schmerzen, macht aber weiter, Celik muss dagegen kurz behandelt werden.

Portugal gegen Türkei im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Ein deutscher Schiedsrichter leitet die Partie: der 37-jährige Daniel Siebert, der den Ball in diesem Moment freigegeben hat.

Vor Beginn | Bei den Portugiesen war es Last-Minute-Niederlage gegen Serbien, die sie zu den Playoffs verdammten. Die Türkei beendete die Gruppenphase der Qualifikation zwei Punkte hinter den Niederlanden.

Vor Beginn | Zuletzt trafen Portugal und die Türkei in der Gruppenphase der EM 2008 aufeinander, Portugal gewann 2:0. Von den 22 Spielern, die damals in der Startelf standen, starten zwei auch heute: Moutinho und Ronaldo.

Vor Beginn | Doch auch den Portugiesen fehlt es nicht an Motivation. Für den 37-jährigen Cristiano Ronaldo ist diese WM wahrscheinlich die letzte Chance, den Weltpokal in die Höhe zu stemmen. Es ist der letzte große Titel, der dem fünfmaligen Ballon-d'Or-Gewinner noch fehlt. Portugal hat zudem seit der WM 1998 kein großes internationales Turnier mehr verpasst.

Vor Beginn | Das heißt: Einer der letzten beiden Europameister wird nicht zur WM fahren. Wenn es nach den Türken geht, werden sogar beide ausscheiden. Das Team von Terim möchte um jeden Preis zum ersten Mal seit 20 Jahren an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Damals, bei der WM 2002, erreichte die Türkei den 3. Platz.

Vor Beginn | Wer schafft es zur WM nach Katar? Oder besser gesagt: Wer schafft es ins Playoff-Finale der WM-Quali? Dieses wird am kommenden Dienstag gegen den Sieger der parallel stattfindenden Begegnung zwischen Italien und Nordmazedonien steigen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der WM-Qualifikation 2022 zum Playoff-Halbfinale zwischen Portugal und der Türkei.

Portugal - Türkei: Die Aufstellungen

Portugal: Diogo Costa – Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro – Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Bernardo Silva – Ronaldo, Diogo Jota, Otavio

Senhoras e senhores, o nosso 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para hoje! 📋👥 #VamosComTudo pic.twitter.com/NZZCIEqZIW — Portugal (@selecaoportugal) March 24, 2022

Türkei: Ugurcan Cakir – Ozan Kabak, Demiral, Söyüncü, Kutlu – Zeki Celik, Orkun Kökcü, Calhanoglu, Aktürtoglu – Cengiz Ünder, Burak Yilmaz

Portugal vs. Türkei: Die WM-Quali heute im LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung

Portugal vs. Türkei heute live... ... im TV DAZN ... im LIVE-STREAM DAZN ... im LIVE-TICKER GOAL

In einem separaten Artikel erfährst du alles zur Übertragung des heutigen WM-Playoffs zwischen Portugal und der Türkei.

Portugal vs. Türkei - das Playoff-Halbfinale heute im LIVE-TICKER - der Vorbericht

Der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz sieht trotz der Favoritenrolle Portugals um Superstar Cristiano Ronaldo durchaus Chancen für seine Mannschaft in dem Play-off-Spiel um das WM-Ticket. "Portugals Nationalcoach weiß schon, dass wir eine Menge können. Und wir wissen das auch", sagte Kuntz im Interview mit der Süddeutschen Zeitung vor der Halbfinal-Partie am Donnerstag (20.45 Uhr) in Porto.

"Wir werden einen guten Matchplan haben und sehr unbequem sein", betonte der frühere Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Es gehe in solchen Spielen "nicht nur um Qualität, sondern auch um Teamspirit, mentale Stärke, Resilienz, um Willen - und ums Publikum", erklärte Kuntz: "Wenn wir es schaffen sollten, hier und da Gräben aufzutun, wären wir sicher einen Schritt weiter."

Spieler wie Ronaldo seien auch "ihre eigenen Ich-AGs", für deren Vermarktung eine WM-Teilnahme "extrem wichtig" sei. "Und deshalb wird sich Cristiano Ronaldo gegen uns auch extrem anstrengen. Aber: Das macht den Druck für ihn nicht geringer", sagte Kuntz. Man dürfe aber nicht unterschätzen, "in welcher Weise Ronaldo sich in so einem Spiel konzentrieren kann".

An seinen ersten Sieg mit der Türkei in der WM-Qualifikation in Lettland (2:1) denkt Kuntz gerne zurück. Als seine Tränen im Fernsehen gezeigt wurden, "musste der Reporter mitheulen. Er meinte: 'Das gibt's doch nicht, dass ein Deutscher nach nur zwei Spielen Tränen für unser Team vergießt.' Das hat mich richtig gerührt." (SID)

Portugal - Türkei: Die WM-Playoffs heute im LIVE-TICKER - die Infos zum Spiel

Partie: Portugal - Türkei

Ort: Estadio do Dragao (Porto)

Datum: 24.03.2022

Anstoß: 20.45 Uhr