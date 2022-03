Portugal vs. Türkei heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Playoffs

Am heutigen Donnerstagabend (24. März 2022) ist die Türkei zu Gast in Portugal. Das Spiel der WM-Playoffs wird um 20:45 Uhr im Estadio do Dragao in Porto angepfiffen.

Beide Teams haben noch die Chance sich über die Playoffs für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. An den Playoffs nehmen zwölf Mannschaften teil, von denen schließlich aber nur drei bei der WM vertreten sein werden. Der Sieger des Duells Portugal vs. Türkei steht in einem möglichen Finale dann entweder Italien oder Nordmazedonien gegenüber.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Portugal vs. Türkei heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Portugal vs. Türkei Wettbewerb WM 2022 - Playoffs Anpfiff 24. März - 20:45 Uhr Spielort Estadio do Dragao (Porto)

Portugal vs. Türkei heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Kurz und knapp: Leider nein, eine TV-Übertragung für die Playoff-Spiele der WM 2022 gibt es nicht. Verantwortlich für die Übertragung dieser Partien ist der Streamingdienst DAZN. Dort könnt Ihr alle Spiele live verfolgen, wie genau das funktioniert erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Portugal vs. Türkei heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Wie gerade erwähnt, ist DAZN verantwortlich für die Übertragung der WM-Playoffs 2022. Alle Partien gibt es ausschließlich dort im LIVE-STREAM zu sehen. Was genau ist aber DAZN eigentlich und wie könnt Ihr dort zusehen?

Bei DAZN handelt es sich um einen reinen Streamingdienst, d.h. Ihr könnt das ganze Programm dort nur per LIVE-STREAM sehen, eine TV-Übertragung der Inhalte gibt es nicht. Was beinhaltet das Programm dort aber eigentlich genau? Die Antwort lautet eine ganze Menge, bei DAZN seht Ihr alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie den Großteil aller Champions-League-Partien. Dazu kommen die französische, italienische und spanische Liga, sowie die NBA und NFL. Aber auch alle Fans von Tennis, Darts, Kampf- oder Motorsport werden bei DAZN fündig.

Das Verfolgen der LIVE-STREAMS auf DAZN ist aber nicht umsonst, um live dabei sein zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das bekommt Ihr schon für 29,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das Monatsabo entscheidet, bei einem Jahresabo werden monatlich 24,99 Euro fällig, oder Ihr zahlt direkt einmal 274,99 Euro für ein ganzes Jahr an Livesportevents. Wenn Ihr jetzt neugierig geworden seid, findet Ihr hier den Link, um Euch anzumelden!

Jetzt aber mal zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann gültiges Abonnement habt, könnt Ihr ab 20:45 Uhr bei DAZN live die Partie Portugal vs. Türkei mit Kommentator Uli Hebel und Experte Sascha Bigalke verfolgen.

Portugal vs. Türkei heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER zum Spiel, dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, Ihr bleibt die kompletten 90 Minuten über up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Portugal vs. Türkei heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.