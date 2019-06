Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Niederlande live in TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Nations League (Finale)

Es ist das erste Finale in der Geschichte der Nations League: Goal liefert alle Infos, wie Portugal vs. Niederlande live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Es ist das allererste Finale im neuen Format der UEFA : trifft in Porto auf die . Am Sonntag um 20.45 Uhr ertönt dann der Anpfiff zum Endspiel.

Nachdem Portugal die schweiz mit 3:1 niederrang, hat man im Finale nun die Chance, nach dem EM-Titel 2016 erneut eine Trophäe zu spielen. Cristiano Ronaldo präsentierte sich bärenstark und traf gegen die Eidgenossen gleich dreimal.

Gegner Niederlande hat nach den starken Auftritten in der Gruppenphase gegen und auch im Halbfinale brilliert: Gegen drehten van Dijk und Co. die Partie nach einem Rückstand und schossen sich beim 3:1 nach Verlängerung gegen Porto.

Portugal vs. Niederlande im Finale der : Wer zeigt / überträgt das Endspiel live in TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Infos!

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Niederlande live? Die Nations League im TV sehen

Am 9. Juni ist es soweit - das Finale der UEFA Nations League steht an. Portugal und die Niederlande treffen in Porto aufeinander. Wer aber zeigt / überträgt das Spiel live im deutschen Fernsehen? Hier erfahrt Ihr es.

Zeigt / überträgt das Free-TV das Nations-League-Finale Portugal vs. Niederlande?

Normalerweise ist es die Regel, dass in der Nations League nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV gezeigt / übertragen werden. Doch beim Finale gibt es eine Ausnahme: Das ZDF ist live mit von der Partie, wenn Portugal und die Niederlande in Porto gegeneinanderspielen.

Beim ZDF geht es ab 20.10 Uhr los, wenn sich Moderator Jochen Breyer und Oliver Kahn live zu Wort melden und die Partie anmoderieren. Mit dem Anstoß meldet sich dann Bela Rehy zu Wort, der die Partie kommentiert.

Zeigt / überträgt Sky im Pay-TV das Spiel Portugal vs. Niederlande?

Sky ist dagegen kein Faktor, wenn das letzte Nations-League-Spiel des Jahres ansteht. Das liegt daran, dass die Nations League nicht im Rechtepaket von Sky enthalten ist. Stattdessen hat der Unterföhringer Sender die , die , die Champions League und den im Angebot. Zudem kommt zur neuen Saison die Premier League zurück zu Sky. Länderspiele stehen allerdings nicht in Ihrem Programm.

Im Fernsehen kommt die Begegnung Portugal vs. Niederlande nur bei ZDF, bei Sky hingegen nicht.

DAZN zeigt / überträgt Portugal vs. Niederlande im LIVE-STREAM! So seht Ihr die Nations League

Alternativ zur Übertragung live im TV gibt es auch die Option, Portugal vs. Niederlande am Sonntagabend live im Stream zu sehen. Bei DAZN gibt es einen LIVE-STREAM, der die Begegnung für alle Kunden des Senders zeigt / überträgt.

Portugal vs. Niederlande im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Smartphone, PC oder Tablet

Die Begegnung zwischen Portugal und den Niederlanden gibt es live im Stream auf DAZN - das Gerät, das Ihr für den LIVE-STREAM verwendet, könnt Ihr Euch aussuchen.

Egal, ob Ihr den PC, das Smartphone oder das Tablet hernehmt, Ihr braucht einfach nur ein DAZN-Konto und ein internetfähiges Gerät. Das Abo gibt es probeweise 30 Tage lang kostenlos, anschließend wird eine Gebühr von 9,99 Euro monatlich erhoben.

Habt Ihr einen Account, dann könnt Ihr Euch ganz einfach eine DAZN-App herunterladen und diese dann mit den Anmeldedaten bedienen. Die App gibt es kostenlos im Google Play Store und im App Store . Alternative: www.dazn.com am PC, Laptop oder MacBook eingeben und Fußball líve im Stream genießen.

Kommentiert wird die Begegnung von Uli Hebel, Experte Ralph Gunesch steht ihm mit Rat und Tat zur Seite.

Portugal vs. Niederlande live im Stream auf DAZN und dem Smart-TV sehen

Wollt Ihr die Begegnung zwischen Portugal und der Niederlande live am TV-Bildschirm sehen, dann geht das ebenfalls ganz einfach: Ihr müsst nichts weiter tun, als die DAZN-App für Euren Smart-TV runterzuladen.

Solltet Ihr einen herkömmlichen Fernseher besitzen, müsst Ihr einfach nur Eure Playstation , XBOX oder den Amazon Fire TV Stick mit dem TV-Gerät verbinden und könnt dort dann DAZN anmachen.

Wer sich fragt, welche Zahlungsmethoden für das DAZN-Konto verwendet werden können, dem hat Goal hier eine Übersicht geschaffen. PayPal ist nur eine von vielen Möglichkeiten.

Portugal vs. Niederlande: Highlights und Re-Live auf DAZN sehen

Ihr habt die Live-Übertragung von Portugal vs. Niederlande verpasst, wollt aber trotzdem die schönsten Szenen von CR7 und Co. sehen? Dann verwendet doch den Highlight-Clip von DAZN, denn diesen seht Ihr bereits kurz nach Abpfiff auf der Platttform.

Wem der Zusammenschnitt nicht ausreicht, kann sogar auf die kompletten 90 Minuten im Re-Live zugreifen. Dort seht Ihr das Spiel in seinem Originalkommentar von Uli Hebel jederzeit auf Abruf.

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Niederlande live? Die Übertragungen im Überblick

Partie LIVE-STREAM Highlights Re-Live Portugal vs. Niederlande DAZN DAZN DAZN

