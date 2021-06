Polen vs. Slowakei heute live: Die EM 2021 im LIVE-TICKER - 1:1

Am frühen Abend startet auch Polen ins EM-Turnier. Setzt Robert Lewandowski seine tolle Saison fort? Das Spiel gegen die Slowakei im LIVE-TICKER.

Polen mit Weltfußballer Robert Lewandowski startet in die EM 2021. Im ersten Spiel der Gruppe E treffen die Polen auf die Slowakei. Die Partie gibt es hier im LIVE-TICKER.

Polen startet bei der EM 2021 gegen die Slowakei ins Turnier, das Spiel gibt es auch im TV und LIVE-STREAM. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Polen vs. Slowakei Anpfiff: 18 Uhr Tore 0:1 Eigentor Szczesny (18.), 1:1 Linetty (46.) Aufstellung Polen Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus - Krychowiak, Linetty, Klich - Jozwiak, Lewandowski, Zielinski Aufstellung Slowakei Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hromada, Haraslin, Mak, Hamsik - Duda Gelbe Karten Krychowiak (22.) - Hubocan (20.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

53. | Zielinski flankt nach einer kurz ausgeführten Ecke auf den Kopf von Glik, der Ball ist aber etwas zu hoch angesetzt und rutscht Glik über den Schädel.

51. | Klich wird auf rechts geschickt und legt den Ball in die Mitte. Linetty steht frei und schließt direkt ab. Der Schuss ist nicht gut genug platziert, Dubravka hat das Leder.

48. | Besser hätte der zweite Durchgang für Polen nicht beginnen können. Wie reagieren die Slowaken auf diesen Dämpfer?

46. | Der Ausgleich! Klich steckt für Rybus durch, der an die Grundlinie geht und für Linetty zurücklegt. Aus kurzer Distanz schiebt er den Ball in Richtung des langen Ecks - Dubravka macht sich lang, er kommt aber nicht an die Kugel, die langsam über die Linie rollt.

TOOOR! Polen - Slowakei 1:1 | Torschütze: Linetty

46. | Wechsel hat es auf beiden Seiten nicht gegeben.

Polen vs. Slowakei im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Pause | Nach 45 Minuten führt die Slowakei verdient 1:0. Die Elf von Stefan Tarkovic macht einen sehr soliden Eindruck und hat von einer Einzelleistung von Mak profitiert, um in Führung zu gehen. Polen ist im Spiel nach vorne völlig ideenlos und schafft es nicht, Lewandowski einzubinden. Paulo Sousa wird in der Kabine an mehreren Stellschrauben drehen müssen, wenn sein Team nicht mit einer Niederlage ins Turnier starten soll.

Polen vs. Slowakei im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+1 | Eine Minute gibt es obendrauf.

45. | Bezeichnend für das polnische Spiel: Linetty will den Ball zu Bereszynski rauslegen, sein Zuspiel ist aber zu steil und rollt ins Toraus.

42. | Rybus bricht an die Grundlinie durch und flankt halbhoch in den Sechzehner. Lewandowski kann den Ball runterpflücken, sein Abschluss unter Druck geht aber weit am Tor vorbei.

39. | Die Slowaken machen das weiterhin gut, sie verteidigen diszipliniert, schaffen es immer wieder, den Ball länger zu halten und setzen auch wiederholt Nadelstiche. Die Führung ist nicht unverdient.

36. | Hamsik kann ungestört durchs Mittelfeld marschieren und haut aus der zweiten Reihe flach drauf. Er trifft den Ball schlecht und verfehlt sein Ziel um mehrere Meter.

35. | Zielinski lässt Kucka mit einer einer guten Bewegung stehen und schließt vom Sechzehnereingang mit links ab. Er setzt den Ball aber deutlich neben das Tor.

34. | Krychowiak nutzt ein Missverständnis zwischen Hamsik und Hromada, um aus 20 Metern frei zum Schuss zu kommen. Der Ball steigt etwas zu sehr an und segelt einen guten Meter über den Querbalken hinweg.

33. | Pekarik flankt mit Gefühl an den Elfmeterpunkt, Kucka schraubt sich hoch und köpft aufs Tor - zu zentral, Szczesny hat den Ball sicher.

32. | Von den Polen kommt einfach viel zu wenig, eine zwingende Aktion hat es nach einer guten halben Stunde noch nicht gegeben.

30. | Duda schickt Mak mit einem Hackentrick bis an die Grundlinie, die Flanke von Mak findet aber keinen Abnehmer - Glik steht richtig und klärt per Kopf.

27. | Kucka hat 20 Meter vor dem Tor Platz und visiert mit einem Innenristschuss das Kreuzeck an. Nur knapp drüber, der Ball streift das obere Tornetz.

26. | Jowiak passt von rechts flach in den Strafraum, Lewandowski verpasst den Ball, aber Rybus kommt aus dem Rückraums angerauscht. Den Schuss des Außenverteidigers kann Satka aber blocken.

25. | Pekarik tut sich beim Luftduell mit Rybus weh, sein Schrei ist im ganzen Stadion zu hören. So schlimm wird es dann aber doch nicht gewesen sein, denn der Herthaner verneint die Frage, ob er die Hilfe der Teamärzte braucht und läuft dann auch munter weiter.

22. | Jetzt sieht auch Krychowiak Gelb, weil er Hubocan nicht ziehen lassen will und ihn einfach festhält.

Polen vs. Slowakei im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

20. | Hubocan begeht im Mittelfeld ein taktisches Foul an Krychowiak und sieht die erste Gelbe Karte des Spiels.

Polen vs. Slowakei im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

18. | Mak mit dem Solo. Auf links nimmt er Fahrt auf, tunnelt Bereszynski und marschiert in den Strafraum. Der Winkel ist äußerst spitz, dennoch entscheidet sich für den Abschluss - und überwindet den überraschten Szczesny mit einem Schuss ins kurze Eck. Da sah der Keeper nicht gut aus!

TOOOR! Polen - Slowakei 0:1 | Torschütze: Mak

14. | Duda legt sich den Ball am Sechzehnereingang auf den rechten Fuß und zieht leicht aus der Drehung ab. Sein Schuss streift das Außennetz, Szczesny wäre aber da gewesen.

13. | Die Polen haben sich den Ball in der Anfangsphase geschnappt und wollen erst mal Sicherheit in ihr Spiel bekommen. Die Slowakei ist zumindest vorerst damit zufrieden, tief zu stehen und die Kugel dem Gegner zu überlassen, um nach Möglichkeit schnelle Konter zu fahren.

10. | Jozwiak wird auf rechts geschickt, seine Flanke fliegt an den zweiten Pfosten. Rybus wirft sich rein, Pekarik ist aber vor ihm mit dem Kopf zur Stelle.

8. | Drei Spieler, die in deutschen Verienen aktiv sind, stehen auf dem Feld. Neben Lewandowski findet man bei den Slowaken den Herthaner Pekarik und den Kölner Duda wieder. Auf der Bank sitzt außedem bei den Polen Kownacki von Fortuna Düsseldorf, die Slowakei könnte noch den Augsburger Benes bringen.

5. | Zielinski kommt im Zentrum an Kucka vorbei und steckt für Lewandowski durch. Der versucht, sich mit einer Schussantäuschung Platz zu schaffen, aber Skriniar passt auf und unterbindet den Abschluss des Torjägers..

3. | Hamsik bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch an den zweiten Pfosten, Skriniar steht dort und köpft den Ball vors Tor. Dort lauert Duda, aber Krychowiak ist vor dem Slowaken am Ball.

2. | Schon bei den ersten Aktionen ist zu sehen: Polen spielt zwar nominell mit einer Viererkette, bei eigenem Ballbesitz wird daraus aber sehr schnell eine Dreierkette. Bereszynski zieht von rechts nach innen, Rybus orientiert sich auf links weiter nach vorne und Zielinski bewegt sich von der linken Außenbahn ins Zentrum.

1. | Das erste Spiel der Gruppe E hat begonnen!

Polen vs. Slowakei im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Es ist Zeit für die Hymnen, in wenigen Minuten geht es los.

Vor Beginn | Die Partie wird vom 40-jährigen Rumänen Ovidiu Hategan geleitet werden.

Vor Beginn | Es handelt sich um das erste Aufeinandertreffen zwischen Polen und der Slowakei bei einem Großereignis. Das letzte Duell endete im November 2013 mit einem 2:0-Sieg der Slowaken durch Tore von Kucka und Mak, wobei letzterer sein erstes Tor für die Nationalmannschaft erzielte.

Vor Beginn | Etwas überraschend ist aber, dass Jakob Hromada von Slavia Prag Kucka und Hamsik im Mittelfeld begleitet. Eigentlich konnte man davon ausgehen, dass Tarkovic auf den soliden Patrik Hrosovsky vom KCR Genk setzen würde oder Stanislav Lobotka, der beim SSC Neapel unter Vertrag steht, aufstellen würde. Hromada hat aber schon im letzten Freundschaftsspiel gegen Österreich (0:0) von Anfang an gespielt und dabei wohl seinen Trainer überzeugen können.

Vor Beginn | Bei den Slowaken stehen die Schlüsselpersonalien im Mittelfeldzentrum, wo die Altstars Hamsik und Kucka für die spielerische Gestaltung sorgen sollen. Hamsik ist nach kurzer Pause für dieses Turnier in die Nationalelf zurückgekehrt und auch aus China nach Schweden gewechselt - er spielt nun beim IFK Göteborg -, um vor der EM Spielpraxis zu sammeln.

Vor Beginn | Zentrale Figur bei den Polen ist natürlich Robert Lewandowski. Vor allem angesichts der Ausfälle von Milik und Piatek wird fast das gesamte Offensivspiel auf den Schultern des Bayern-Stürmers ruhen. Wie Lewandowski mit dieser Verantwortung umgeht, wird sicherlich einen großen Einfluss darauf haben, wie weit Polen bei dieser EM kommen kann.

Vor Beginn | Die beiden Teams verbindet auch, dass sie noch nicht allzu viele Spiele unter ihren aktuellen Trainern gemacht haben: Sousa ist seit Januar Polens Trainer, die Slowakei setzte Tarkovic im vergangenen Herbst ein.

Vor Beginn | Beide Nationen erreichten bei der letzten EM ihr jeweils bestes Ergebnis in diesem Wettbewerb: Die Polen schafften es bis ins Viertelfinale und verloren im Elfmeterschießen gegen den späteren Sieger Portugal, für die Slowaken war im Achtelfinale gegen Deutschland (0:3) Schluss.

Vor Beginn | Austragungsort dieses Duells zwischen zwei Nachbarstaaten ist St. Petersburg, circa 25 000 Zuschauer werden dort erwartet.

Vor Beginn | Wirklich gewichtige Ausfälle gibt es bei der Slowakei keine, einzig David Strelec, 20-jähriger Mittelstürmer von Slovan Bratislava, konnte aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel nicht anreisen.

Vor Beginn | Trainer Paulo Sousa hat vor allem in der Offensive zwei wichtige Ausfälle zu verkraften: Neben Arkadiusz Milik, der sich vor einer Woche eine Knieverletzung zuzog, muss der Portugiese auch auf den Herthaner Krzysztof Piatek (Knöchelbruch) verzichten.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum EM-Spiel zwischen Polen und der Slowakei.

Polen vs. Slowakei: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Polen:

Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus - Krychowiak, Linetty, Klich - Jozwiak, Lewandowski, Zielinski

Die Slowakei setzt auf folgende Aufstellung:

Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hromada, Haraslin, Mak, Hamsik - Duda

Polen vs. Slowakei im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Polen und der Slowakei bei einem Großereignis (Weltmeisterschaft + Europameisterschaft).

Nur eines der letzten acht Spiele zwischen Polen und der Slowakei endete mit einem Unentschieden (drei Siege für Polen, vier für die Slowakei). Das letzte Aufeinandertreffen endete im November 2013 mit einem 2:0-Sieg der Slowaken durch Tore von Juraj Kucka und Robert Mak, wobei letzterer sein erstes Tor für die Nationalmannschaft erzielte.

Polen nimmt an seiner vierten UEFA-Europameisterschaft teil, auch an der vierten in Folge. 2016 war das einzige Mal, dass die Polen die K.-o.-Runde erreichten (im Viertelfinale schieden sie im Elfmeterschießen gegen Portugal aus).

Die Slowakei nimmt zum dritten Mal an einem Großereignis teil (WM + EM, zuvor bei der WM 2010 und der EM 2016). Bei beiden vorherigen Turnieren schieden die Slowaken im Achtelfinale aus.

Polen hat nur eines seiner letzten neun Auftaktspiele bei Großereignissen gewonnen (vier Remis, vier Niederlagen), das war gegen Nordirland bei der Euro 2016 (1:0).

Polen war die einzige Mannschaft, die bei der Euro 2016 zu keinem Zeitpunkt eines Spiels (inklusive Verlängerung) in Rückstand geriet. Sie schieden trotzdem im Viertelfinale gegen Portugal im Elfmeterschießen aus.

Polen hat in seinen elf Spielen bei Europameisterschaften noch nie mehr als ein Tor erzielt. Ebenso fielen in keinem ihrer elf Spiele in diesem Wettbewerb mehr als zwei Tore.

Polen verlor nur eines seiner letzten acht EM-Spiele (zwei Siege, fünf Remis; exkl. Elfmeterschießen), ein 0:1 gegen Tschechien in der EM-Gruppenphase 2012.

Die Slowakei gewann nur eines ihrer bisherigen vier Spiele bei Europameisterschaften - im zweiten Spiel 2016 mit 2:1 gegen Russland.

Der polnische Stürmer Robert Lewandowski hat in seinen letzten zehn Spielen bei Großereignissen (Weltmeisterschaft + Europameisterschaft) nur ein Tor erzielt - gegen Portugal im Viertelfinale der Euro 2016.

Bei der letzten Teilnahme an der Europameisterschaft 2016 war kein Spieler an mehr Toren (zwei, ein Tor, ein Assist), Schüssen (zehn) und erfolgreichen Pässen (181) für die Slowakei beteiligt als Marek Hamsik. Der Mittelfeldspieler ist neben Martin Skrtel und Jan Durica einer von nur drei slowakischen Spielern, die in allen acht Spielen ihrer Nation bei Großereignissen (WM + EM) zum Einsatz kamen.

Polen vs. Slowakei heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Polen vs. Slowakei heute ... im TV ARD, MagentaTV im LIVE-STREAM ARD Mediathek, MagentaTV LIVE-TICKER Goal

Die Gruppe E bestreitet bei der EM 2021 heute ihren ersten Spieltag. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Polen und der Slowakei heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Polen vs. Slowakei im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Polen plagen vor dem EM-Auftakt gegen die Slowakei Personalprobleme. Die Hoffnungen ruhen mehr denn je auf Robert Lewandowski.

Es braucht nicht viel Fantasie, um in der Trophäe für den besten Torschützen der Europameisterschaft Robert Lewandowski wiederzuerkennen. Der markante Kurzhaarschnitt, der definierte Körperbau - der Pokal wirkt wie ein gold-glänzendes Abbild des polnischen Weltfußballers. Ob der Bundesliga-Rekordtorjäger den Designern tatsächlich als Modell diente, ist zwar unklar, Gründe hätte er ihnen in der abgelaufenen Saison aber zur Genüge geliefert.

Die Chance, als EM-Torschützenkönig die Trophäe selbst in Empfang zu nehmen, ist für Lewandowski eigentlich so groß wie nie. Der Stürmerstar von Bayern München befindet sich in der Form seines Lebens - und trägt die Hoffnungen der Polen vor dem Auftaktspiel gegen die Slowakei am Montag in St. Petersburg (18.00 Uhr/ARD und MagentaSport) fast alleine auf seinen Schultern.

"Er ist sehr wichtig", sagte Polens portugiesischer Nationaltrainer Paulo Sousa. Lewandowski habe die Qualität, das Niveau der Mannschaft anzuheben. Das Land vertraue ihm. "Er ist ein sehr sensibler Junge, er will immer groß auftreten. Er weiß, wie man den Unterschied macht und er wird ihn auch machen", sagte Sousa.

Nun hat Lewandowski im Rennen um die Torjägerkrone einen entscheidenden Nachteil. Anders als im Verein ist er nicht umgeben von Weltstars, viel stärker als beim FC Bayern muss er das Spiel an sich reißen, noch stärker dürften sich die Slowaken sowie die weiteren Gruppengegner Schweden und Spanien auf den 32-Jährigen konzentrieren.

Zudem plagen die Polen Personalprobleme. Mehrere Leistungsträger wie Arkadiusz Milik (Olympique Marseille) oder Hertha-Stürmer Krzysztof Piatek fehlen verletzungsbedingt. Immerhin steht gegen die Slowakei der zuletzt angeschlagene Abwehrchef Jan Bednarek (FC Southampton) zur Verfügung. Dennoch starten im Kampf um die Torjäger-Krone andere Star-Angreifer wie Harry Kane (England), Romelu Lukaku (Belgien), Kylian Mbappe oder Karim Benzema (beide Frankreich) mit günstigeren Voraussetzungen.

An Motivation mangelt es dennoch nicht, und das liegt nicht nur am Torhunger Lewandowskis. Seit der WM 1982 hat Polen nicht mehr das Halbfinale eines großen Turniers erreicht. Der Einzug in die K.o.-Runde ist das Minimalziel. "Wir müssen daran glauben, dass wir etwas außergewöhnliches erreichen", sagte Sousa: "Wir brauchen physische Stärke, Konzentration und Zusammenhalt."

Für den muss auch Lewandowski sorgen, der allerdings niemandem mehr etwas beweisen muss - weder der polnischen Nationalmannschaft, noch den externen Beobachtern. Zu diesen zählen angeblich auch Vertreter von Real Madrid.

Spanische Medien berichteten zuletzt mit Verweis auf vermeintliche Quellen aus Lewandowskis Umfeld, dass der Stürmer grundsätzlich bereit für einen Wechsel und für neue sportliche Herausforderungen sei. Lewandowski selbst hatte sich Ende Mai im Gespräch mit dem französischen TV-Sender Canal+ "ganz offen" über seine Zukunft gezeigt.

"Ich lerne gerne neue Sprachen und Kulturen kennen. Aber ob das im Fußball oder nach meiner Karriere passiert, weiß nicht mal ich", hatte er gesagt. Zugleich betonte er, sich bei den Bayern sowie in München wohlzufühlen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023, der Klub kann sich eine noch langfristigere Zusammenarbeit vorstellen.

Quelle: SID

Polen vs. Slowakei im LIVE-TICKER: Das EM-Duell im Überblick