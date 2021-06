Bei der Europameisterschaft treffen heute Polen und die Slowakei aufeinander. Wir liefern alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Seit vergangenen Freitag ist die Europameisterschaft in vollem Gange! Am heutigen Montag, 14. Juni, finden die ersten Spiele in der Gruppe E statt. Um 18 Uhr treffen im russischen St. Petersburg Polen und die Slowakei aufeinander.

Polen ist zum vierten Mal bei einer Europameisterschaft mit von der Partie. Bestes Abschneiden war bisher das Viertelfinale 2016. Damit wäre man im polnisches Lager in diesem Jahr sicher wieder zufrieden. Ob es bis ins Viertelfinale - oder sogar noch weiter - geht, hängt vor allem an Bayern-Torjäger Robert Lewandowski. Trifft er wie in der vergangenen Bundesliga-Saison, ist Polen mindestens das Viertelfinale zuzutrauen.

Für die EM 2021 qualifizierte sich unser Nachbarland als souveräner Sieger der Qualifikationsgruppe.

Seit der Aufspaltung der Tschechoslowakei ist die Slowakei nach 2016 zum zweiten Mal bei einer EM vertreten. Vor fünf Jahren kam das Aus im Achtelfinale gegen Deutschland.

In der Gruppe E spielen neben Polen und der Slowakei noch Spanien und Schweden.

Polen vs. Slowakei: Das Gruppenspiel der EM 2021 im Überblick

Begegnung Polen - Slowakei Wettbewerb Europameisterschaft, 1. Spieltag Gruppe E Datum Montag, 14. Juni 2021 Anstoss 18 Uhr Ort Krestowski-Stadion, St. Petersburg

Polen vs. Slowakei: Das Gruppenspiel der EM 2021 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Bei der EM 2021 haben Fans in Deutschland die volle Auswahl. Alle 51 Spiele werden live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen liegen die Übertragungsrechte bei der ARD und dem ZDF. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen 41 EM-Partien live.

Arkadiusz Milik nie zagra na UEFA EURO 2020. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 7, 2021

MagentaTV, ein Angebot der Deutschen Telekom, erhielt von der ARD und dem ZDF eine Sublizenz zur Übertragung aller 51 EM-Spiele. Zehn Spiele werden von MagentaTV im Turnierverlauf exklusiv übertragen. MagentaTV ist aber im Vergleich nur mit einem kostenpflichtigen Abo zu empfangen.

Polen gegen die Slowakei wird heute von beiden Anbietern live gezeigt. Mehr erfahrt Ihr in den kommenden Abschnitten.

Polen vs. Slowakei heute live im Free-TV: Übertragung der ARD

Live im Free-TV könnt Ihr Polen gegen die Slowakei heute bei der ARD verfolgen. Moderator Alexander Bommes wird Euch mit Expertin Almuth Schult sowie den beiden Experten Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz durch die Vorberichterstattung führen. Davor gibt es ab 16.10 Uhr eine Zusammenfassung des Spieles Schottland gegen Tschechien (exklusiv bei MagentaTV) zu sehen.

Polen vs. Slowakei heute live im Pay-TV: Übertragung von MagentaTV

MagentaTV geht mit der Übertragung der EM 2021 "All-In". Bis zu zehn Stunden täglich werden auf den verschiedensten Kanälen täglich gesendet. Auch die Partie zwischen Polen und der Slowakei gehört heute zum Live-Angebot.

Für die EM-Übertragungen hat sich MagentaTV namhafte Moderatoren, Kommentatoren und Experten ins Boot geholt. Das ist das EM-Personal von MagentaTV:

Kommentatoren: Wolff C. Fuss, Marco Hagemann, Jan Platte, Markus Höhner, Christian Straßburger, Benni Zander

Wolff C. Fuss, Marco Hagemann, Jan Platte, Markus Höhner, Christian Straßburger, Benni Zander Moderatoren: Johannes B. Kerner, Sascha Bandermann, Jan Henkel, Anett Sattler, Amelie Stiefvatter

Johannes B. Kerner, Sascha Bandermann, Jan Henkel, Anett Sattler, Amelie Stiefvatter Experten: Michael Ballack, Fredi Bobic, Manuel Baum

Wie bereits weiter oben beschrieben, ist MagentaTV nur mit einem Abo zu empfangen. Bis 13. Juli gibt es ein Angebot: Das Paket "MagentaTV Smart". Dieses ist in den ersten drei Monaten kostenlos, im Anschluss bezahlt man zehn Euro monatlich (Mindestlaufzeit 24 Monate).

Am heimischen TV ist MagentaTV via einem Media Receiver oder einer MagentaTV Box bzw. einem MagentaTV Stick, Fire TV Stick, Google Chromecast und der MagentaTV App zu empfangen.

Polen vs. Slowakei heute im LIVE-STREAM sehen: ARD und MagentaTV

Auch für die Übertragung im LIVE-STREAM der heutigen Partie zwischen Polen und der Slowakei sind die ARD und MagentaTV zuständig.

Bei der ARD findet Ihr den LIVE-STREAM in der Mediathek oder auf sportschau.de - jeweils kostenlos. Der LIVE-STREAM von MagentaTV ist ebenfalls kostenpflichtig.

Ihr wollt das Spiel lieber auf Eurem Handy, Laptop oder Tablet ansehen? Dann müsst Ihr Euch vorher die dafür benötigten Apps auf Euer Endgerät downloaden. Hier eine Übersicht der Apps zum kostenlosen Download:

Polen vs. Slowakei heute im LIVE-TICKER mit Goal

Auch Goal berichtet über das EM-Spiel zwischen Polen und der Slowakei. Wir informieren Euch per LIVE-TICKER über das Duell. Dort werden alle wichtigen Spielszenen geschildert und mit Statistiken und Analysen untermalt - natürlich kostenlos für Euch.

Hier geht's zum LIVE-Ticker Polen vs. Slowakei!

Polen vs. Slowakei heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Aufstellung

An dieser Stelle zeigen wir Euch die Aufstellung beider Teams, sobald diese offiziell vorliegen.

Polen vs.Slowakei: Die Highlights bei DAZN

Wer Highlights von den EM-Spielen sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Dort werden die besten Szenen aller Spiele 60 Minuten nach Abpfiff auf die Plattform hochgeladen.

Highlights von Polen gegen die Slowakei seht Ihr hier also heute ab etwa 20.45 Uhr. Das Video steht allen Abonnenten nach dem Upload jederzeit auf Abruf zur Verfügung.

Mit dem DAZN-Abo bekommt Ihr übrigens nicht nur Inhalte der EM 2021, sondern auch Spiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga oder Serie A - in der kommenden Saison soagr mehr als je zuvor.

Hier geht's zum DAZN-Gratismonat!

Polen vs. Slowakei heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick