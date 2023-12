Pikanter Transfer? Der BVB ist wohl scharf auf einen deutschen U17-Weltmeister

Ausgerechnet ein Top-Talent von Erzrivale Schalke 04 weckt offenbar das Interesse von Borussia Dortmund.

WAS IST PASSIERT? Die Liste der Interessenten am deutschen Junioren-Nationalspieler Assan Ouédraogo (17) wird immer länger: Laut Transferjournalist Ekrem Konur hat auch der BVB ein Auge auf das Mittelfeldtalent vom Erzrivalen FC Schalke geworfen und plant einen Vorstoß für einen möglichen Transfer.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der frisch gebackene U17-Weltmeister gilt als eines der größten Juwele im deutschen Fußball. Kein Wunder also, dass Ouédraogo zuletzt bei mehreren namhaften Klubs als Neuzugang gehandelt wurde. So sollen sich neben dem FC Bayern auch der FC Liverpool, Napoli und RB Leipzig um den Teenager bemühen.

Dabei hat RBL laut eines Berichts der Bild aus dem November die besten Karten. Die Sachsen sollen schon seit rund einem Jahr um ihn bemühen.

WIE GEHT ES WEITER? Ouédraogo spielt seit 2014 für den FC Schalke und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Ob er sich einen Transfer zum ungeliebten Nachbarn Borussia Dortmund überhaupt vorstellen könnte, ist nicht überliefert.

