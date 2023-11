Bayern München traf sich wohl mit Vertretern von Assan Ouédraogo - FCB will Schalke-Talent unbedingt

Assan Ouédraogo ist eines der größten Talente Deutschlands. Die Bayern sollen sich sehr um den 17-Jährigen bemühen.

WAS IST PASSIERT? Das bereits im vergangenen Monat anvisierte Treffen zwischen dem FC Bayern und Vertretern von Schalkes Assan Ouédraogo hat laut Sky nun stattgefunden und soll positiv verlaufen sein. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund will den 17-Jährigen demnach unbedingt verpflichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? So sei es der Plan des FCB, den Mittelfeldspieler ohne Leihe direkt im Kader der ersten Mannschaft zu etablieren. Neben den Bayern sind angeblich auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt hinter Ouédraogo her.

Zuletzt heiß es, der Youngster würde zwischen neun und zwölf Millionen Euro kosten. Zuvor hatte die Sport Bild berichtet, Ouédraogo wäre unter Umständen für die Münchner sogar für lediglich sieben Millionen Euro zu haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Aktuell ist Ouédraogo verletzt. Bei der U17-WM in Indonesien zog er sich einen Riss der vorderen Syndesmose im rechten Fuß zu und soll frühestens Anfang 2024 wieder spielen können. Das teilte der FC Schalke 04 am Montag mit.