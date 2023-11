Noch vor den Bayern: Dieser Klub liegt im Rennen um Assan Ouédraogo wohl in Front

Ein Klub macht den Bayern im Rennen um das Schalke-Talent wohl ordentlich Konkurrenz.

WAS IST PASSIERT? RB Leipzig liegt im Rennen um einen Transfer von Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 wohl in Führung. Das berichtet die Bild. Die Sachsen würden sich demnach schon seit Monaten um das Mega-Talent bemühen und hätten deshalb vor allen anderen Klubs einen Vorsprung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt hatte Sky berichtet, dass sich auch der FC Bayern München in den Poker eingeschaltet hätte. Der deutsche Rekordmeister traf sich erst vor wenigen Tagen mit Vertretern Ouédraogos, um einen Wechsel an die Isar zu diskutieren. Vor allem Bayern-Sportdirektor Christoph Freund soll ein großer Fan des 17-Jährigen sein und möchte ihn daher unbedingt verpflichten.

WIE GEHT ES WEITER? Ouédraogo selbst hat sich über einen Wechsel indes wohl noch keine Gedanken gemacht. Laut der Bild habe er jedoch Zweifel, ob der Schritt zu den Bayern womöglich noch zu groß sein könnte. Beim FCB sei nämlich geplant, den Mittelfeldspieler ohne Leihe direkt im Kader der ersten Mannschaft zu etablieren.

Aktuell ist Ouédraogo verletzt. Bei der U17-WM in Indonesien zog er sich einen Riss der vorderen Syndesmose im rechten Fuß zu und soll frühestens Anfang 2024 wieder spielen können. Das teilte Schalke nach seiner Verletzung mit.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zuletzt heiß es, der Youngster würde zwischen neun und zwölf Millionen Euro kosten. Zuvor hatte die Sport Bild berichtet, Ouédraogo wäre unter Umständen für die Münchner sogar für lediglich sieben Millionen Euro zu haben. Auch Eintracht Frankfurt soll ein Auge auf den 17-Jährigen geworfen haben, besitzt neben den Münchnern und Leipzig aber nur Außenseiterchancen.

In dieser Saison kommt Ouédraogo bislang auf elf Profi-Einsätze. Dabei erzielte er ein Tor und steuerte eine Vorlage bei.