Pikante Bedeutung! Ein Tattoo von Neuzugang David Raya dürften den Fans des FC Arsenal nicht sonderlich gefallen

David Raya feierte einst gegen Arsenal ein siegreiches PL-Debüt. Daran erinnert er mit Tinte auf seiner Haut.

WAS IST PASSIERT? Arsenals Neuer Torhüter David Raya (27) hat ein Tattoo, dass bei den Fans der Gunners unschöne Erinnerungen wecken dürfte. Der Spanier, der vor wenigen Tagen vom FC Brentford zum englischen Vizemeister wechselte, hat im Nacken eine Tätowierung, die an einen Tag im Sommer 2021 erinnert. Sie lautet ganz einfach: "13-08-2021"

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit dem Tattoo hat Raya den Tag seines Debüts in der Premier League auf seiner Haut verewigt. Kurioserweise spielte er an jenem Tag mit Brentford gegen Arsenal, und der Außenseiter besiegte die Londoner zuhause mit 2:0.

Ob man bei Arsenal von der Bedeutung des Tattoos wusste, ist unklar. Jedenfalls ist es auf den offiziellen Bildern seiner Vorstellung beim neuen Klub gut zu sehen.

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Raya wechselte 2012 aus der Jugend von UE Cornellà zu den Blackburn Rovers. 2019 holte ihn Brentford für rund 3,4 Millionen Euro Ablöse. Mittlerweile ist der Schlussmann spanischer Nationalspieler (zwei Einsätze) und einer der besten seines Fachs in der Premier League.

Auch der FC Bayern soll auf seiner Suche nach einem neuen Torhüter Interesse an Raya gezeigt haben. Das Rennen machte aber schließlich Arsenal. Raya ist zunächst für eine Saison für eine Gebühr von gut drei Millionen Euro Ausgeliehen. Anschließend haben die Gunners eine Kaufoption, die bei 31 Millionen Euro liegen soll.