FC Bayern München: Hoffnung bei David Raya noch nicht aufgegeben?

Der FC Bayern München hat die Hoffnungen auf einen Transfer von David Raya offenbar noch nicht aufgegeben.

WAS IST PASSIERT? Torhüter David Raya, sein Klub FC Brentford und der FC Arsenal sollen sich übereinstimmenden Medienberichten in Verhandlungen befinden. Laut Telegraph hat der FC Bayern München aber dennoch die Hoffnung, den 27-Jährigen doch noch von einem Wechsel an die Säbener Straße zu überzeugen.

WIE GEHT ES WEITER? Diese Szenario scheint aus mehreren Gründen aber ziemlich unwahrscheinlich zu sein. Brentford will laut Coach Thomas Frank rund 45 Millionen Euro für den Torhüter. Viel Geld für eine Nummer zwei, die Manuel Neuer nur vorübergehend ersetzen so

Außerdem sind die Gespräche mit den Gunners angeblich schon weit fortgeschritten. Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano habe Arsenal rund 23 Millionen Euro plus Boni geboten.

