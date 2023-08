Transferkandidat des FC Bayern ist angeblich mit dem FC Arsenal einig

Spaniens Nationalkeeper David Raya soll ein Bayern-Kandidat sein. Er will aber lieber in England bleiben.

WAS IST PASSIERT? David Raya wird wohl nicht neuer Torhüter des FC Bayern. Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, hat der Keeper des FC Brentford sich mit dem FC Arsenal auf einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den vergangenen Tagen war der Spanier als Neuzugang beim FCB gehandelt worden. Angeblich gab es bereits Gespräche, gegen einen Transfer an die Isar spricht aber Brentfords Ablöseforderung in Höhe von umgerechnet 46,5 Millionen Euro für Raya. Dessen Vertrag läuft 2024 aus.

Nach den Abgängen von Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Johannes Schenk (Preußen Münster) hat der FC Bayern derzeit nur drei Torhüter im Kader. Zudem kokettiert Yann Sommer seit Wochen mit einem Abschied aus München, weshalb man gerne einen weiteren Torhüter verpflichten möchte. Ob Manuel Neuer rechtzeitig zum Saisonstart fit wird, steht noch nicht fest.

WIE GEHT ES WEITER? Ob Arsenal Brentfords Forderungen indes erfüllen wird, ist nicht klar. Allerdings wird es nach der Einigung mit dem 27-Jährigen nun zu Verhandlungen zwischen den beiden Premier-League-Vereinen kommen. Raya wäre beim englischen Vizemeister ein hochkarätiger Konkurrent für Aaron Ramsdale, mit dem Teammanager Mikel Arteta offensichtlich nicht vollständig zufrieden ist.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Raya wechselte 2012 aus der Jugend von UE Cornellà zu den Blackburn Rovers. 2019 holte ihn Brentford für rund 3,4 Millionen Euro Ablöse. Mittlerweile ist der Schlussmann spanischer Nationalspieler (zwei Einsätze) und einer der besten seines Fachs in der Premier League.