FC Bayern: Philippe Coutinho zum Medizincheck in München gelandet

Die neue Attraktion der ist da: Philippe Coutinho, den der FC Bayern vom FC Barcelona ausleihen wird , landete am Sonntagvormittag in München. Auf dem Flughafen wurde der 27 Jahre alte Brasilianer vom deutschen Rekordmeister in Empfang genommen.

Coutinho wird am Sonntag noch den Medizincheck absolvieren. Der FCB leiht den brasilianischen Nationalspieler für ein Jahr aus. Im Anschluss besitzen die Bayern eine Kaufoption.

FC Bayern: Kovac voller Vorfreude auf Coutinho

Coutinho hat in Barcelona noch Vertrag bis 2023, war mit seiner Rolle beim spanischen Meister zuletzt allerdings nicht zufrieden. Vergangene Saison absolvierte er 54 Pflichtspiele (elf Tore) für die Katalanen.

Erstes Bild von Coutinho in München. Mehr gleich bei Sky Sport News HD. @FCBayern @SkySportDE pic.twitter.com/DuQkepRQD5 — Marc Behrenbeck (@Sky_Marc) 18. August 2019

Bayern-Trainer Niko Kovac hatte am Freitag nach dem 2:2 gegen Hertha BSC von seinem Neuzugang geschwärmt . Die "komplette Bundesliga" könne sich auf Coutinho freuen. so der Kroate.