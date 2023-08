PFA Award für besten jungen Spieler des Jahres: Bukayo Saka setzt sich gegen Erling Haaland und Moisés Caicedo durch

Nicht Erling Haaland, sondern ein Arsenal-Star wurde zum besten jungen Spieler der Premier League gekürt.

WAS IST PASSIERT? Der Men's PFA Young Player of the Year Award für die Saison 2022/23 in der Premier League geht an Offensivspieler Bukayo Saka vom FC Arsenal.

WAS IST DER HINTERGRUND? Saka setzte sich dabei unter anderem gegen Erling Haaland von Manchester City und Chelsea-Neuzugang Moisés Caicedo durch. Die Trophäe erhielt der 21-jährige Engländer am Dienstagabend in Manchester.

Neben Haaland und Caicedo landeten auch Sakas Arsenal-Kollege Gabriel Martinelli sowie Jacob Ramsey (Aston Villa) und Evan Ferguson (Brighton) auf den Plätzen.

DAS BILD ZUR NEWS:

PFA

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Saka waren vergangene Saison in der Premier League 14 Tore und elf Vorlagen gelungen. Auch dank der Leistungen des englischen Nationalspielers spielte Arsenal bis zum Ende um den Meistertitel mit.