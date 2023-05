Bukayo Saka verlängert beim FC Arsenal

Arsenal hat den Vertrag mit seinem torgefährlichen Rechtsaußen nach zähen Verhandlungen langfristig verlängert.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal hat den Vertrag mit Bukayo Saka verlängert. Wie der Tabellenzweite der Premier League am Dienstag offiziell mitteilte, unterzeichnete der englische Nationalspieler einen bis 2027 datierten Kontrakt. Zuvor war er noch bis 2024 an die Gunners gebunden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Durch die relativ kurze Restlaufzeit seines alten Vertrags kursierten auch Spekulationen um einen möglichen Wechsel Sakas. Vor allem Manchester City soll sich lose für den 21-Jährigen interessiert haben. Dazu zogen sich die Verhandlungen zwischen Arsenal und seinem Eigengewächs über Monate hin.

WAS WURDE GESAGT? Saka erklärte: "Ich bin einfach sehr glücklich. Es wurde viel geredet, und es hat eine Weile gedauert, aber jetzt bin ich hier. Ich denke, dies ist der richtige Verein, der richtige Ort, um den nächsten Schritt zu machen."

Er ergänzte: "Ich denke, ich habe alles, was ich brauche, um der beste Spieler zu werden, der ich sein kann." Er wolle mit dem Klub noch "Großes" erreichen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Saka spielte in der Jugend für Greenford Celtic und den FC Watford. 2008 wechselte er in die Nachwuchsakademie des FC Arsenal. Seit 2019 ist er Teil der Profimannschaft und schaffte dort zügig den Sprung zum Leistungsträger.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison hatte er der Rechtsaußen vor allem mit seinen Vorstellungen in der ersten Saisonhälfte maßgeblichen Anteil daran, dass Arsenal lange vom Titel träumen durfte: In 37 Premier-League-Spielen gelangen ihm 13 Tore und 11 Vorlagen.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar lief er für Englands Nationalmannschaft viermal auf und markierte drei Treffer.