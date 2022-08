Wird Paul Pogba von seinem Bruder erpresst? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Über Paul Pogba gibt es aktuell unschöne Berichte. Wird der Weltmeister von seinem eigenen Bruder erpresst?

Wirbel um Paul Pogba: Ein Video seines Bruders Mathias, das dieser in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, legt nahe, dass der Star von Juventus Turin erpresst wird.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Thematik.

Wird Paul Pogba von seinem Bruder erpresst?

Am Wochenende veröffentlichte Mathias Pogba, der ältere Bruder von Weltmeister Paul Pogba, ein skurriles Video auf seinen Social-Media-Kanälen. In diesem kündigte Pogba "explosive" Enthüllungen über seinen Bruder an. Paul Pogba selbst berichtet in einem Statement von "Drohungen und versuchter Erpressung" durch eine Gang. Die Behörden in Frankreich und Italien seien bereits vor einem Monat darüber in Kenntnis gesetzt worden.

Laut France Info soll Pogba im vergangenen März von Jugendfreunden und zwei mit Sturmgewehren bewaffneten Kapuzenmännern in eine Falle gelockt worden sein. Die Bande verlangte von ihm demnach angeblich 13 Millionen Euro für geleistete Dienste und versicherte, ihn jahrelang beschützt zu haben. Pogba soll unter den Verdächtigen auch seinen Bruder Mathias erkannt haben.

Worum geht es in dem Video von Pogbas Bruder?

In dem Video selbst deutet Mathias Pogba an, Informationen über seinen Bruder preisgeben zu wollen, die - so ist es zu verstehen - das Potenzial hätten, die Karriere von Paul Pogba zumindest zu beschädigen.

Konkret sagt Mathias Pogba in dem Video: "Die französische, englische, italienische und spanische Öffentlichkeit, mit anderen Worten die ganze Welt, sowie die Fans meines Bruders und noch mehr die französische Mannschaft und Juventus, die Mannschaftskameraden meines Bruders und seine Sponsoren verdienen es, bestimmte Dinge zu wissen. Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, ob er die Bewunderung, den Respekt und die Liebe des Publikums verdient hat. Ob er seinen Platz in der französischen Mannschaft und die Ehre, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, verdient hat. Ob er es verdient, bei Juventus in der Startelf zu stehen. Ob er ein vertrauenswürdiger Mensch ist, den jeder Spieler an seiner Seite zu haben verdient."

Hat Paul Pogba schon auf das Video seines Bruders reagiert?

Ja, Paul Pogba und seine Mutter ließen über ihre Anwälte bereits eine Stellungnahme zu den Aussagen veröffentlichen. "Die jüngsten Erklärungen von Mathias Pogba in den sozialen Netzwerken sind leider keine Überraschung", heißt es in einem Statement und man spricht von den bereits erwähnten Drohungen sowie der versuchten Erpressung. Weitere Kommentare dazu werde es jedoch nicht geben.

Welche Rolle spielt Kylian Mbappé bei der Sache?

Nicht nur Paul Pogba wird in dem Video von Mathias Pogba erwähnt, sondern auch PSG-Superstar Kylian Mbappé. Dieser spielt mit Paul Pogba gemeinsam in der französischen Nationalmannschaft. Mathias Pogba kündigte auch über Mbappé angebliche Veröffentlichungen an. "Ich werde Ihnen sehr wichtige Dinge über ihn erzählen und es wird Elemente und viele Zeugnisse geben, die meine Worte bestätigen", sagte er.

Laut France Info ist Mbappé aber nicht wirklich in den Fall verwickelt. Stattdessen soll Pogba den Ermittlern berichtet haben, dass die angeblichen Erpresser ihn mit der Verbreitung von Botschaften in Misskredit bringen wollen, dass er einen Bekannten in seinem Umfeld gebeten haben soll, Mbappé zu verhexen. Dies bestreitet Paul Pogba jedoch.

Wie war bisher das Verhältnis zwischen Paul Pogba und seinem Bruder Mathias?

Mathias Pogba ist der Zwillingsbruder von Florentin Pogba, beide kamen 1990 in Guinea zur Welt. Nachdem die Familie nach Frankreich gezogen war, wurde 1993 Paul geboren. Paul und Mathias verband seither ein enges Verhältnis, beide telefonierten vor jenem Vorfall im März regelmäßig miteinander. Nachdem Paul 2009 in die Jugend von Manchester United gewechselt war, folgte ihm Mathias ein Jahr später auf die Insel und spielte zunächst in Wales und später beim englischen Drittligisten Crewe Alexandra.

Bei der EM im vergangenen Jahr hat Mathias Berichten zufolge fast jedes Spiel der französischen Nationalmannschaft im Stadion auf der Familientribüne verfolgt und fiel durch seine Ausgelassenheit auf.

Zu ersten Einschüchterungsversuchen gegen Paul Pogba soll es dann im März dieses Jahres während der Länderspielpause gekommen sein. Pogba nutzte die Pause, um zu seiner Familie zu reisen. Bekannte sollen ihn in Paris in eine Wohnung gelockt haben, wo die Affäre wohl ihren Anfang nahm. Nach der Stellungnahme von Paul Pogbas Anwälten meldete sich Mathias noch einmal zu Wort und behauptete, Paul habe die Polizei belogen.