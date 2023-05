Achraf Hakimi gehört zu den besten Außenverteidigern der Welt und träumt offenbar von einer Rückkehr zu einer ehemaligen Karriere-Station.

WAS IST PASSIERT? Achraf Hakimi kann sich offenbar eine Rückkehr zu Real Madrid vorstellen. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Marokkaner kommt aus der Jugend der Königlichen und stand bereits bis 2020 in der spanischen Hauptstadt unter Vertrag. Dem Bericht zu Folge gibt Hakimi Ex-PSG-Trainer Mauricio Pochettino, der nun wohl den FC Chelsea übernimmt, die Schuld an seinem Leistungsabfall, der Argentinier habe ihn seiner Meinung nach im falschen System spielen lassen. Nun träumt der Rechtsverteidiger wohl von einer Rückkehr in seine Geburtsstadt.

WIE GEHT ES WEITER? Der 24-Jährige hat in Paris noch einen Vertrag bis 2026. Laut der L'Equipe wollen ihn die PSG-Bosse jedoch nur bei einem "unwiderstehlichen Angebot" ziehen lassen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Trotz zwischenzeitlichem Leistungstief ist der 61-fache marokkanische Nationalspieler auf der rechten Seite bei PSG auch in dieser Saison gesetzt. In 38 Spielen kommt Hakimi auf fünf Tore und fünf Vorlagen.