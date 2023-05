Mauricio Pochettino übernimmt offenbar den FC Chelsea

Schon lange schwirren die Gerüchte um die Stamford Bridge nun soll klar sein, welcher Trainer zur kommenden Saison den FC Chelsea übernimmt.

WAS IST PASSIERT? Mauricio Pochettino wird zur kommenden Saison offenbar Teammanager des englischen Topklubs FC Chelsea.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie unter anderem der Guardian und The Athletic am Samstagabend übereinstimmend berichteten, hat der 51-jährige Argentinier eine Einigung mit der Vereinsführung erzielt.

Der Ex-Trainer von Tottenham Hotspur und Paris St. Germain galt als großer Favorit, nachdem der Champions-League-Sieger von 2021 Gespräche mit dem früheren Bayern-Coach Julian Nagelsmann und dem Spanier Luis Enrique abgebrochen hatte.

Chelsea hat nach einer missratenen Saison die Qualifikation für den Europapokal verpasst. Zunächst entließ die Klubspitze im vergangenen September Erfolgstrainer Thomas Tuchel, unter Nachfolger Graham Potter rutschten die Blues immer weiter ab. Bis zum Saisonende steht Spielerikone Frank Lampard beim CFC an der Seitenlinie.

