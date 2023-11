"Sagte tatsächlich, dass ich in Barcelona bleiben will": Ousmane Dembélé erklärt Kehrtwende vor dem Transfer zu PSG

Seit vergangenen Sommer steht Ousmane Dembélé in Paris unter Vertrag. Dabei sah es zunächst eigentlich nach einem Barça-Verbleib aus.

WAS IST PASSIERT? Offensivspieler Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain hat zugegeben, dass er dem FC Barcelona im vergangenen Sommer eigentlich seinen Verbleib angekündigt hatte.

WAS WURDE GESAGT? "Ich sagte tatsächlich, dass ich in Barcelona bleiben will. Aber nach den Gesprächen mit PSG war ich davon überzeugt, zu wechseln", erklärte Dembélé in einem Interview bei L'Equipe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Trotz rund dreimonatiger Verletzungspause hatte Dembélé bei Barça eine gute Saison gespielt, Trainer Xavi wollte ihn eigentlich unbedingt halten. Nachdem sich Dembélé aber doch für einen Transfer entschieden hatte, aktivierte PSG eine Klausel, mittels derer der 26-jährige Franzose für 50,4 Millionen Euro nach Paris wechseln konnte.

Paris-Star Kylian Mbappé habe indes nichts mit seiner Entscheidung für PSG zu tun gehabt, führte Dembélé aus: "Kylian hat nicht versucht, mich zu überzeugen. Ich bin nach Paris gekommen, weil ich den Klub liebe. Ich komme aus Evreux, nicht weit von hier. Jeder hier spricht über Paris Saint-Germain. Es war vorherbestimmt, dass ich eines Tages bei diesem Verein unterschreiben würde."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zumindest zahlenmäßig verlief Dembélés Start bei PSG nicht sonderlich berauschend.

In bisher 13 Einsätzen ist ihm noch kein Treffer geglückt, immerhin drei Assists stehen zu Buche. "Ich bewerte meine Leistungen nicht danach, wie viele Tore ich erziele", betonte Dembélé. "Man kann ein Tor schießen und ein schlechtes Spiel machen, gleichzeitig kann man nicht treffen und dennoch sehr gut spielen."

Er werde seine Statistiken verbessern, betonte der Weltmeister von 2018. "Ich schlafe sehr gut und habe immer Vertrauen in mich selbst. Auch, wenn es nicht klappt, probiere ich es einfach weiter."

