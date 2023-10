"Ich liebe sein Spiel": PSG-Trainer Luis Enrique schwärmt von Ex-BVB-Star Ousmane Dembélé

Ein Treffer für PSG wollte Dembélé bis dato noch nicht gelingen. Seinen Trainer beunruhigt das aber überhaupt nicht.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germains Trainer Luis Enrique betont, dass er trotz dessen bisheriger Torlosigkeit sehr zufrieden mit Neuzugang Ousmane Dembélé ist.

WAS WURDE GESAGT? "Ich denke, wir müssen von Ous profitieren. Meiner Meinung nach ist er ein einzigartiger Spieler", sagte Enrique nach dem 3:0-Sieg gegen Straßburg am Samstag. "Ich habe kein Problem damit, wenn er nicht trifft oder keine Vorlagen liefert. Er erzeugt Überzahlsituationen für uns, weil er drei Gegenspieler bindet und damit Räume für seine Teamkollegen schafft."

WAS IST DER HINTERGRUND? Dembélé, der einst für den BVB spielte und im Sommer für 50 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris kam, hat in bislang zehn Einsätzen für PSG noch kein Tor erzielt und lediglich zwei Assists geliefert. Beim Sieg gegen Straßburg kam er nur von der Bank, wurde in der 66. Minute eingewechselt.

"Er hat keine Angst vor Tacklings, er presst und verteidigt gut", führte Enrique aus. Dembélé werde "sich verbessern, da bin ich sicher. Natürlich wird es auch Tage geben, an denen es nicht läuft. Aber ich mache mir keine Sorgen um ihn. Ich liebe Ousmanes Spiel und ich sehe nicht, dass er irgendetwas falsch macht."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Die nächste Chance auf sein erstes Pflichtspieltor für PSG hat Dembélé am Mittwoch im wichtigen Champions-League-Spiel gegen Milan.

In der Ligue 1 steht der französische Meister aktuell mit 18 Punkten aus neun Spielen auf Platz zwei.