Ousmane Dembélé gibt wohl Wechsel zu PSG grünes Licht: Kuriose Klausel mit dem FC Barcelona

Die Rückkehr in sein Heimatland winkt: Frankreichs Ousmane Dembélé könnte ein neues Kapitel bei PSG schreiben.

WAS IST PASSIERT? Ousmane Dembélé steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Laut L'Équipe und anderen internationalen Medien hat der Flügelspieler des FC Barcelona einem Wechsel selbst grünes Licht gegeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt wurde bereits berichtet, dass PSG die in Dembélés Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro gerne ziehen würde, wenn dieser in die Hauptstadt seines Heimatlandes wechseln möchte.

Von den 50 Millionen Euro würde Dembélé die Hälfte des Geldes selbst einstreichen. Das war Teil des Deals im Jahr 2022, als der Ex-Dortmunder ablösefrei hätte gehen können, einer Vertragsverlängerung bis 2024 aber mit einer Gehaltskürzung von 40 Prozent zustimmte.

WIE GEHT ES WEITER? Der Transfer muss dem Vernehmen nach allerdings noch vor dem 1. August über die Bühne gehen, weil Dembélés Ausstiegsklausel dann auf 100 Millionen Euro steigen würde.