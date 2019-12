Bericht: Ousmane Dembeles Berater verhandelt gegen den Willen des FC Barcelona mit anderen Klubs

Wird da ein Abschied aus Barcelona vorbereitet? Dembeles Berater soll aktuell Gespräche mit anderen Klubs führen - allerdings ohne Barca-Erlaubnis.

Das Kapitel könnte für Offensivstar Ousmane Dembele bald schon wieder Geschichte sein. Wie das spanische Sportportal El Desmarque berichtet, soll Moussa Sissoko, der Berater des 22-Jährigen bereits mit potenziellen neuen Arbeitgebern verhandeln.

Ganz konkret sollen Gespräche mit PSG, und dem geführt werden. Das geschehe allerdings ohne die Zustimmung Barcas, heißt es weiter. Wie Vizepräsident Jordi Cardoner kürzlich klarstellte, ist ein Verkauf Dembeles für den spanischen Meister aber kein Thema.

Rückkehr von Ousmane Dembele frühestens im Februar 2020

Zurzeit laboriert der Weltmeister von 2018 an einer Muskelverletzung, die er sich in der beim 3:1-Sieg gegen den BVB zugezogen hatte. Aktuell wird von Barca-Seite mit einer Pause von rund zehn Wochen gerechnet. Eine Rückkehr auf den Platz wird also frühestens im Februar 2020 erwartet.

Dembele wechselte im Sommer 2017 nach wochenlangen Querelen inklusive eines Streiks für rund 125 Millionen Euro Ablöse von zu den Katalanen. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2022.