Ex-Juventus-Star Claudio Marchisio verkündet Karriereende: "Habe mich entschieden, aufzuhören"

Der ehemalige italienische Nationalspieler Claudio Marchisio hat seine aktive Spielerkarriere beendet. Das gab der 33-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Allianz Stadium in Turin bekannt.

Zudem verkündete der Mittelfeldspieler seine Entscheidung via Twitter : "Ich hatte dem Jungen, der einst davon träumte, Fußballer zu werden, ein Versprechen gegeben: So lange zu spielen, bis ich nicht mehr staunend auf dem Platz stehe. Zuletzt habe ich dieses Versprechen nicht mehr eingehalten, deshalb habe ich mich dazu entschieden, aufzuhören. Danke für die Erfüllung meines Traums, der mir Stärke, Erfolg und Glück gebracht hat!"

I’d made a promise to the kid who dreamt to become a football player. I would have played until I had felt the marvel stepping into the pitch. I wasn’t fulfilling my promise anymore, that’s why I prefer to stop. So, thank you dream, you gave me strength, success and joy! pic.twitter.com/PZ3umLN8mC