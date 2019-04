Juventus-Verteidiger Andrea Barzagli verkündet Karriereende

Abwehrspieler Andrea Barzagli von Juventus Turin wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Seine Zukunft lässt sich der 37-Jährige offen.

Abwehrspieler Andrea Barzagli von hat nach dem 1:2 in der am Samstag gegen sein Karriereende verkündet. Der 37-Jährige wird seine Fußballschuhe am Ende der Saison definitiv an den Nagel hängen.

"Ich habe viel über meine Zukunft nachgedacht, es war an der Zeit", so Barzagli. "Ich war oft verletzt und musste mich entscheiden. Ich werde im Juni aufhören und werde einen neuen Weg gehen. Ich bin offen für alles und man wird sehen, was die kommenden Monate bringen werden."

Der Weltmeister von 2006 spielt seit nunmehr acht Jahren für die Alte Dame und gewann bislang siebenmal den Scudetto. Zuvor war der Innenverteidiger auch in der für den aktiv, mit dem er 2009 ebenfalls die Meisterschaft gewann.