Die österreichische Nationalmannschaft bestreitet heute ein Testspiel gegen die Türkei. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Länderspiel.

Nach dem 2:0-Sieg über die Slowakei will das von Trainer Ralf Rangnick angeführte ÖFB-Team heute (26. März) die Länderspielpause vor der EM mit einem zweiten Sieg abschließen.

Leicht wird es nicht, denn mit der Türkei steht den Österreichern ein weiterer EM-Teilnehmer gegenüber. Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen und im Wiener Ernst-Happel-Stadion ausgetragen.

Österreich hat es bei der EM 2024 besonders schwer mit den Gruppengegnern Frankreich, Niederlande und dem Sieger des Playoff-Pfades A.

Österreich vs. Türkei heute live im STREAM und TV: Wann fängt das Testspiel an?

Spiel Österreich - Türkei Wettbewerb Testspiele Datum Dienstag, 26. März 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Ernst-Happel-Stadion (Wien, Österreich)

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Türkei? Das Länderspiel im TV und LIVE STREAM sehen

Österreich vs. Türkei heute im STREAM und TV live schauen: News und Aufstellungen

News zu Österreich

Für Österreich ist es im Sommer die sechste Teilnahme an einer EM-Endrunde. Bei der vergangenen pan-europäischen EM 2021 konnte man für Furore sorgen und zum zweiten Mal überhaupt ins Achtelfinale einziehen. Dort scheiterte man allerdings knapp am späteren Turniersieger Italien mit 1:2 nach Verlängerung.

getty images

Die Aufstellung von Österreich

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier nachlesen, mit welcher Startelf Österreich heute ins Spiel geht.

News zur Türkei

Die Türken konnten sich in der Qualifikation für die EM als Gruppenerster vor dem WM-Dritten aus Kroatien durchsetzen und befinden sich in einer EM-Gruppe mit Portugal, Tschechien und dem noch nicht ermittelten Sieger des Playoff-Pfades C.

Zuletzt kassierte man gegen Ungarn eine 0:1-Niederlage.

getty images

Die Aufstellung der Türkei

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier nachlesen, mit welcher Startelf die Türkei heute ins Spiel geht.

Österreich vs. Türkei heute im TV und LIVE STREAM schauen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 11 Siege Österreich 5 Siege Türkei 5 Unentschieden 1 Letztes Duell Österreich - Türkei 1:2 (Freundschaftsspiel, 29. März 2016)

Türkei vs. Österreich heute live: Nützliche Links zum Testspiel