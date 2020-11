1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Frankenderby am 9. Spieltag: Nürnberg empfängt Fürth. Goal erklärt Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Derby in der 2. : Nürnberg spielt gegen . Die Partie wird um 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion angepfiffen.

Das 46. Frankenderby steigt heute Mittag in Nürnberg, dabei ist der Gast aus Fürth als Tabellenzweiter sogar leicht favorisiert. Der Club ist aktuell mit zehn Punkten Zehnter – mit einem Sieg würde man auf zwei Zähler verkürzen können.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : (9. Spieltag)

: (9. Spieltag) Datum : Sonntag, 29. November 2020

: Sonntag, 29. November 2020 Uhrzeit : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Alle Fans der 2. Liga und von Nürnberg und Fürth dürfen sich freuen: Alle Spiele des Wettbewerbs werden live und in voller Länge übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte und zeigt alle Partien als Einzelspiel und in der Konferenz. Die 2. Liga wird in dieser Saison nicht im Free-TV laufen, keiner der Sender konnte sich die Rechte erwerben.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV

Sky wird Nürnberg gegen Fürth live und in voller Länge im Pay-TV übertragen! Auf Sky Sport Bundesliga 2 wird ab 12.30 Uhr mit Moderator Yanick Erkenbrecher die Konferenz gesendet. Das Einzelspiel bekommt Ihr ab 13.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 mit Kommentartor Jürgen Schmitz zu sehen. Da Sky nur im Bezahlfernsehen empfangbar ist, müsst Ihr den Sender abonnieren. Welche Angebote und Pakete es da gibt, erfahrt Ihr auf der Webseite von Sky.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, der kann die 2. Liga auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hierfür gibt es sogar drei legale Möglichkeiten: Sky Go, Sky Ticket und Onefootball. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung, alle Apps gibt es als kostenlosen Download.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Wer bereits Kunde bei Sky ist, dem steht Sky Go zur Verfügung. Nachdem Ihr Euch die App heruntergeladen habt, müsst Ihr Euch nur noch anmelden und den Fußball genießen.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für alle Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben, das Spiel aber auf keinen Fall verpassen möchten. Ihr könnt Euch das Ticket in verschiedenen Paketen für einen Monat buchen, unter diesem Link gibt’s alle Infos zu den Preisen.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Der Fußballergebnisdienst Onefootball wird den Stream von Sky auf seiner App übertragen. Für einmalige 3,99 Euro erhaltet Ihr Zugang zum Einzelspiel. Weitere Infos zu Onefootball erhaltet Ihr hier.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg:

Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Krauß, Geis - Lohkemper, Nürnberger, Hack – Schäffler

Die Aufstellung von Greuther Fürth:

Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, Mavraj, Raum - Sarpei - Seguin, Green - Ernst - Hrgota, Nielsen

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr habt keine Lust, Geld für die Übertragung des Frankenderbys zu bezahlen? Dann verfolgt die Partie über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal und verpasst auf diesem Wege nichts Wichtiges aus der 2. Liga!

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr das Spiel verpasst habt, könnt Ihr Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN anschauen. Dort bekommt Ihr nicht nur die Zusammenfassung des Derbys zu sehen, sondern auch die der anderen Zweitligaspiele.

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning überträgt täglich spannenden Livesport im Internet. Wir garantieren, dass dort für jeden Sportfan was dabei ist: Das Spektrum reicht vom Fußball bis hin zum American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport, Radfahren, Tennis und Wintersport. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Nürnberg bisher 84 Spiele (wettbewerbsübergreifend) SpVgg Greuther Fürth 37 Siege 21 26 Remis 26 133 Tore 104 22,0 Mio. Euro Marktwert 12,7 Mio. Euro Robin Hack (3,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Paul Seguin (2 Mio. Euro)

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick