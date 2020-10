1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 im TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER: So läuft die Übertragung der 2. Bundesliga

Im Montagsspiel der 2. Bundesliga erwartet der 1. FC Nürnberg den SV Darmstadt 98. Goal erklärt, wie das Spiel heute übertragen wird.

Traditionsduell am Montagabend: Zum Abschluss des dritten Spieltags der 2. empfängt der den SV . Los geht's im Max-Morlock-Stadion heute um 20:30 Uhr.

Für die Hausherren dürfte der Saisonstart bisher zufriedenstellend sein: Vier Punkte konnte der Club aus den ersten beiden Spielen holen und ist so noch ungeschlagen in dieser Saison. Für die Nürnberger Fans ist das vor allem nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison Balsam für die Seele.

Bei Darmstadt stottert der Motor noch ein wenig: Das Auftaktspiel verlor man beim mit 3:2, vergangene Woche konnte man beim 0:0 gegen den SSV wieder nicht gewinnen. Nun bietet sich also der Mannschaft von Trainer Markus Anfang die Möglichkeit, etwas Luft im Keller der Tabelle zu holen.

Bleibt der 1. FC Nürnberg ungeschlagen oder gewinnt Darmstadt zum ersten Mal in dieser Saison? Goal zeigt, wie das Montagsspiel der LIVE übertragen wird.

Der 1. FC Nürnberg empfängt den SV Darmstadt 98: Das Spiel der 2. Bundesliga in der Übersicht

1. FC Nürnberg vs. SV Darmstadt 98: Das Spiel LIVE im TV

Schlechte Nachrichten für alle, die sich auf einen entspannten Montagabend vor dem Fernseher gefreut haben: Das Spiel läuft nicht im Free-TV. Da kein öffentlicher Sender die Rechte an der 2. Bundesliga hält, darf auch kein frei empfangbarer Sender das Spiel übertragen.

Trotzdem besteht die Möglichkeit, das Spiel am Fernseher zu verfolgen: Der Sender Sky aus Unterföhring überträgt das Duell der beiden Traditionsteams heute Abend. Auf Sky Sport Bundesliga 1 läuft die Übertragung ab 20:00 Uhr.

Nürnberg gegen Darmstadt: Das Spiel mit Sky Sport LIVE im TV verfolgen

Da Sky ein Bezahlsender ist, muss man ein Abonnement abschließen, um auf das Angebot zugreifen zu können. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten: Man kann nicht nur das Paket bestellen, welches nur die Bundesliga zeigt, sondern dieses auch mit Angeboten rund um weitere Sportarten oder Kinofilmen und Serien kombinieren. Eine Übersicht dazu findet ihr bei sky.de

Je nach Paket variieren die Preise stark: So kann man beispielsweise Geld einsparen, wenn man mehrere Angebote gleichzeitig wahrnimmt. Neben der Bundesliga zeigt Sky auch teilweise die Champions League, den DFB-Pokal und die Premier League.

Darmstadt reist zum 1. FC Nürnberg: Die Sky-Übertragung im Überblick:

Beginn der Übertragung: 20:00 Uhr

Anpfiff: 20:30 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Kommentator: Stefan Hempel

1. FC Nürnberg gegen den SV Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM

Da Sky ja die Rechte an den meisten Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga hält, überträgt der Sender die Spiele auch im Internet. Um auf die LIVE-STREAMS von Sky zugreifen zu können, hat man gleich zwei Möglichkeiten: das Sky Ticket und Sky Go.

Die 2. Bundesliga unterwegs dabei: Mit Sky Go Nürnberg - Darmstadt LIVE streamen

Sky Go ist für all jene, die bereits ein Sky-Abo haben. Wenn ihr zum Beispiel ein Paket für Sky am TV gebucht habt, könnt ihr euch mit den gleichen Anmeldedaten bei Sky Go anmelden und müsst nichts zusätzlich bezahlen.

Die SkyGo-App ist kostenlos im Play Store und App Store erhältlich. Mehr Informationen zum Sky Go findet ihr auf der Homepage von Sky.

Ihr wollt kein langfristiges Abo: Die 2. Bundesliga mit dem Sky Ticket sehen

Wenn ihr kein Paket gebucht habt, dies auch nicht vorhabt aber trotzdem das Spiel zwischen Nürnberg und Darmstadt verfolgen wollt, ist das Sky Ticket das Richtige für euch: Hier bezahlt ihr monatlich zwar mehr, dafür ist das Ticket monatlich kündbar .

Eine Übersicht zum Sky Ticket gibt es hier . Genau wie Sky Go ist die Sky Ticket App im App Store und Play Store erhältlich.

Der SV Darmstadt 98 muss zum Club nach Nürnberg: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst, Sky ist euch zu teuer oder ihr wollt die besten Szenen noch einmal sehen? Dann solltet ihr beim Streamingdienst DAZN vorbeischauen.

Die Plattform aus Ismaning bei München hat sich nicht nur die Rechte an Bundesliga-Spielen gesichert, sondern zeigt die Highlights von jedem Spiel der obersten beiden Ligen. Alles was ihr dafür braucht ist ein DAZN-Abo , Einzelheiten dazu findet ihr bei DAZN News.

Die Highlights von Nürnberg - Darmstadt mit dem DAZN Probemonat sehen

Ein Abonnement ist zwar kostenpflichtig, allerdings ist dies weitaus günstiger als die möglichen Pakete bei Sky. Und wenn ihr euch noch nicht sicher seid, könnt ihr den unverbindlichen Probemonat buchen: 30 Tage lang das gesamte Angebot von DAZN, ohne einen Cent zu zahlen.

Wenn ihr wissen wollt, was alles bei DAZN läuft, solltet ihr hier vorbeischauen. Bei Interesse an den Probemonat hat DAZN News euch einen hilfreichen Ratgeber bereitgestellt.

1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht im LIVE-STREAM sehen, wollt aber unbedingt alles in Echtzeit mitbekommen? Genau für den Fall stellt Goal euch den LIVE-TICKER zur Verfügung.

Jedes relevante Detail wird hier ausführlich beschrieben und erklärt. Es gibt also keine Ausrede mehr, nichts von dem Spiel mitbekommen zu haben. Hier entlang !

Club gegen Lilien: So sind die Aufstellungen von Nürnberg und Darmstadt

Sobald bekannt werden hier die Aufstellungen hochgeladen. Schaut also ungefähr eine Stunde vor Anpfiff nochmal vorbei!