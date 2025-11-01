In der 2. Bundesliga steht der elfte Spieltag auf dem Programm. Dabei bekommt es der SV Darmstadt am Samstag (1. November) mit Arminia Bielefeld zu tun. Der Anstoß dieses Traditionsduells erfolgt um 20.30 Uhr.

Zudem dient das Merck-Stadion am Böllenfalltor als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen den Lilien und den Arminen. Der SV Darmstadt und Arminia Bielefeld holten in der Vorsaison 18 und 13 Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr SV Darmstadt vs. Arminia Bielefeld im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

NITRO oder RTL? Wer zeigt / überträgt SV Darmstadt 98 vs. Arminia Bielefeld heute live im Free TV und Live Stream?

Ihr könnt Euch das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Darmstadt und Arminia Bielefeld bei Sky Sport Bundesliga 2 HD anschauen. Hierbei fungiert Martin Groß als Kommentator und die Vorberichterstattung startet um 20.00 Uhr.

Möchtet Ihr die Partie im Merck-Stadion am Böllenfalltor im Pay-TV sehen, benötigt Ihr ein Abo, welches Ihr auch bei Sky Go nutzen könnt. Außerdem stehen WOW Jahres- und Monatszugänge für 29,99 Euro (im Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro pro Monat zur Auswahl.

Zudem läuft die Partie im Free-TV bei NITRO – dort startet der Countdown um 20.15 Uhr. Doch möchtet Ihr die Begegnung dort im Stream sehen, braucht Ihr einen Vertrag bei RTL+.

Anstoßzeit SV Darmstadt gegen Arminia Bielefeld

SV Darmstadt vs Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den SV Darmstadt

Der SV Darmstadt bestreitet das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld acht Tage nach einem 0:1 beim FC Schalke 04.

Damit blieben die Lilien nach einem 1:1 in Kiel sowie einer Nullnummer gegen den 1. FC Magdeburg zum dritten Mal am Stück sieglos.

Den jüngsten Sieg hatte die Elf am 26. September mit einem 2:0 gegen Dynamo Dresden gefeiert.

News über Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld setzte sich vor einer Woche gegen den SV Elversberg mit 2:0 durch.

Hierbei beendete die Mannschaft von Mitch Kniat eine Serie mit vier Niederlagen am Stück.

So hatten die Arminen etwa im Oktober gegen den FC Schalke 04 mit 1:2 sowie in Paderborn mit 3:4 verloren.

Form

Bilanz direkte Duelle

SV Darmstadt vs Arminia Bielefeld: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

SV Darmstadt vs. Arminia Bielefeld live anschauen: Nützliche Links