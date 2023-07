Niclas Füllkrug offenbar Kandidat bei Bayer Leverkusen

Ein neues Vertragsangebot von Werder soll Füllkrug abgelehnt haben. Schlägt nun Bayer Leverkusen beim Nationalstürmer zu?

WAS IST PASSIERT? Bayer Leverkusen meldet wohl Interesse an Mittelstürmer Niclas Füllkrug von Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen an.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie Bild und Sport Bild berichten, hat man Füllkrug bei der Werkself als Ersatz für Patrik Schick im Auge, der wohl noch bis Ende Oktober verletzt fehlen wird.

Neben Füllkrug sollen zwei weitere Stürmer im Leverkusener Blickfeld sein. Einer davon ist angeblich der 18-jährige Álvaro Rodríguez von Real Madrid.

WIE GEHT ES WEITER? Füllkrug steht bei Werder noch bis 2025 unter Vertrag. Ein Angebot der Bremer für eine Verlängerung seines Arbeitspapiers inklusive Gehaltserhöhung soll der 30-jährige Nationalstürmer laut kicker zuletzt abgelehnt haben. Man liege in den Vorstellungen derzeit zu weit auseinander, weshalb die Gespräche vorerst wohl auf Eis liegen.

Sollte es zu einem Verkauf kommen, würde Werder für Fülllkrug offenbar gerne 20 Millionen Euro an Ablöse haben.