FC Bayern München: Niclas Füllkrug könnte offenbar wieder ein Thema werden

Der Nationalstürmer war in der Vergangenheit schon mehrfach von Medien mit den Bayern in Verbindung gebracht worden.

WAS IST PASSIERT? Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen könnte offenbar erneut zum Thema beim FC Bayern München werden. Das berichtet Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach würde der deutsche Rekordmeister den Nationalspieler als ernsthafte Option ansehen, um die vakante Position des Stürmers nach dem Abgang von Robert Lewandowski im Sommer 2022 nachzubesetzen. Das liege auch an dem Umstand, dass es kaum Alternativen auf dem Transfermarkt geben würde.

Das Interesse an Harry Kane ist dem Vernehmen nach abgeflacht, Victor Osimhen und Randal Kolo Muani sind den Münchnern derweil zu teuer. Beide würden wohl um die 100 Millionen Euro Ablöse kosten.

Füllkrug soll laut der Bild-Zeitung deshalb in der Transfer-Taskforce um Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Thomas Tuchel thematisiert worden sein. Es habe sogar bereits Kontakt zum Management des 30-Jährigen gegeben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Füllkrug avancierte in der abgelaufenen Spielzeit mit 16 Treffern in 28 Spielen zum Torschützenkönig in der Bundesliga. Die Auszeichnung musste er sich letztlich mit Leipzigs Christopher Nkunku teilen.

WIE GEHT ES WEITER? Gerüchten zufolge soll Füllkrug einem Abschied offen gegenüberstehen. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis 2025.