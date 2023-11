"Nicht meine Kategorie": Thomas Tuchel witzelt über Harry Kanes Wohnungssuche in München

Als Makler für Harry Kane möchte sich Thomas Tuchel nicht betätigen. Er schwärmt lieber von den sportlichen Fähigkeiten des Engländers.

WAS IST PASSIERT? Thomas Tuchel hat von Harry Kanes Start beim FC Bayern geschwärmt. Bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Haus kann der Trainer dem Stürmer allerdings nicht helfen.

WAS WURDE GESAGT? "Harry hat vier Kinder und ein paar Nannys, das ist nicht meine Kategorie", witzelte Tuchel am Dienstag auf der Pressekonferenz des deutschen Rekordmeisters darauf angesprochen, ob er dem 30-Jährigen nicht dabei helfen könne, endlich eine Bleibe in München zu finden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane lebt seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur nach München im August im Hotel. Da sich seine Frau Katie Goodland gegen einen Umzug von London nach Deutschland entschieden hat, schaute sich Kane erst gar nicht mehr wirklich nach einer Unterkunft um.

Seither wohnt Kane im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, wo der englische Nationalspieler einem Bericht der englischen Zeitung The Sun zufolge für seinen Aufenthalt bereits 1,2 Millionen Euro ausgegeben habe. Die Bild berichtete umgehend von geringeren Kosten. Die Bayern sollen in dem Luxushotel nämlich andere Konditionen haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ungeachtet seiner Wohnsituation präsentiert sich Kane beim FCB bisher grandios. Seine sagenhafte Bilanz: 14 Pflichtspiele, 17 Tore und sieben Vorlagen.

"Es ist sein erster Vereinswechsel, er kommt in eine neue Liga, in einen neuen Klub. Das ist schon ein riesiger Schritt", staunt auch Tuchel über seinen Torjäger.

Er habe zwar nie einen Zweifel gehabt, "dass Harry auf jedem Fußballplatz der Welt Tore schießt und Tore vorbereitet", meinte der Trainer: "Dennoch konnte man nicht erwarten, dass es von Beginn an so gut klappt."

WIE GEHT ES WEITER? Schon am Mittwoch (21 Uhr) bekommt Kane die nächste Gelegenheit zu Toren. Dann empfangen die Münchner in der Champions League den türkischen Spitzenklub Galatasaray.