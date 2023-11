FC Bayern München: Harry Kane knackt Uralt-Rekord - Jan-Christian Dreesen lobt sich selbst

Harry Kane stellt beim Sieg der Bayern gleich zwei neue Bestmarken auf. Der Vorstandsboss feiert auch sich selbst.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane war beim 4:0-Sieg des FC Bayern bei Borussia Dortmund am Samstag mit drei Toren erneut der Matchwinner des deutschen Rekordmeisters. Der Engländer stellte dabei laut Opta gleich zwei neue Bestmarken auf.

Kane wurde zum ersten Spieler, der in seinem ersten "Klassiker" zwischen FCB und BVB mindestens drei Tore erzielt hat. Außerdem steht der 30-jährige Stürmer nun bei 15 Bundesliga-Toren. So häufig traf noch nie ein Spieler in der Bundesliga in seinen ersten zehn Partien. Kane übertraf damit Klaus Matischak, der in der Saison 1963/1964 in seinen ersten zehn Spielen 13 Tore für den FC Schalke 04 erzielte.

WAS WURDE GESAGT? "Einfach fantastisch", schwärmte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bei Sky und lobte sich gleich selbst: "Du freust dich natürlich als jemand, der mitverantwortlich war für diesen Transfer, wenn das dann so funktioniert. Ich hoffe, es geht so weiter."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Insgesamt steht Kane bei 17 Toren und sieben Assists in 14 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. In der Bundesliga-Torjägerliste überholte er zudem Serhou Guirassy (14 Tore) vom VfB Stuttgart, der aktuell verletzt ausfällt.