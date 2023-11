Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Galatasaray? Die Champions League im TV und LIVE STREAM

FC Bayern trifft am Mittwoch in der Champions League auf Galatasaray. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen in der Champions League 2023/24 die Partien des vierten Spieltags über die Bühne. Dabei trifft der FC Bayern am Mittwoch (8. November) vor eigenem Publikum auf Galatasaray. Der Anstoß der Partie erfolgt um 21 Uhr.

Außerdem fungiert die Allianz Arena als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den amtierenden Meistern der Bundesliga und der Süper Lig.

Der FC Bayern und Galatasaray holten in den bisherigen drei Spieltagen in der Gruppe A neun und vier Punkte.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern vs. Galatasaray im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Galatasaray? Die Eckdaten zum Spiel

Spiel FC Bayern vs. Galatasaray Wettbewerb Champions League, Gruppe A, 4. Spieltag Datum Mittwoch, 8. November 2023 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Arena (München) Übertragung DAZN

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Galatasaray live im TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Galatasaray wird am Mittwoch live bei DAZN übertragen. Wenn Ihr die Partie beim Streaming-Anbieter verfolgen möchtet, benötigt Ihr ein Abo. Auf der Webseite findet Ihr eine Übersicht mit allen Paketen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Galatasaray im LIVE-STREAM?

Auch im LIVE-STREAM seht Ihr FC Bayern gegen Galatasaray bei DAZN. Denn: Der Streaming-Anbieter zeigt sein gesamtes Programm online. Ebenso wie für die Übertragung im TV gilt, dass Ihr nicht um einen Vertrag herumkommt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Galatasaray? Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

GOAL wird einen LIVE-TICKER zum Spiel zwischen FC Bayern und Galatasaray bereitstellen. Damit verpasst Ihr keine wichtige Szene, bleibt über das Geschehen in der Allianz Arena stets auf dem Laufenden – und wenn in der Partie zwischen dem FCB und den Gelb-Roten ein Tor fällt, werdet Ihr beinahe in Echtzeit darüber informiert. HIER kommt Ihr direkt zum TICKER.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Galatasaray? Die Champions League im TV und LIVE STREAM

Die Aufstellungen erscheinen hier rund eine Stunde vor dem Anstoß.