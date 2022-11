Neymar fehlt Brasilien gegen die Schweiz, WM-Aus ist kein Thema

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bei Neymar nicht bestätigt. Dennoch wird die Selecao wohl erstmal ohne ihn auskommen müssen.

WAS IST PASSIERT? Rekordweltmeister Brasilien muss bei seinem zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz am Montag nach Informationen von GOAL und SPOX aller Voraussicht nach auf Superstar Neymar verzichten. Die Knöchelverletzung aus dem Auftaktmatch gegen Serbien (2:0) lässt einen Einsatz des Stürmers von PSG nicht zu. Das befürchtete Aus für die Endrunde in Katar ist dagegen kein Thema. Ein offizielles Statement des brasilianischen Verbands gibt es noch nicht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar musste gegen Serbien wegen seiner Verletzung ausgewechselt werden. Die Blessur traf Neymar offensichtlich hart, er weinte auf der Auswechselbank der Selecao. Später humpelte er in die Kabine. Seit einem Mittelfußbruch 2018 hat Neymar immer wieder Probleme mit seinem rechten Fuß.

Brasiliens Mannschaftsarzt sprach nach Spielschluss in einer ersten vorsichtigen Diagnose von einer Verstauchung. Brasilien-Trainer Tite meinte bereits am Donnerstag, er rechne nicht damit, dass das Turnier für den 30-Jährigen beendet sei.

WIE GEHT ES WEITER? Während die Marca am Freitag berichtete, Neymar werde auch das finale Gruppenspiel gegen Kamerun am Freitag (2.12.) verpassen, sollte Brasilien dann schon sicher im Achtelfinale stehen, macht sich der Offensivspieler selbst nach Informationen von GOAL und SPOX Hoffnungen, dann wieder mitwirken zu können.

Neymars Rolle in der Offensive könnten bis zu dessen Genesung Rodrygo, Antony oder Gabriel Jesús einnehmen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In 122 Länderspielen hat Neymar 75 Tore für Brasilien erzielt. In der aktuellen Saison glänzt er für Paris Saint-Germain, hat 20 Scorerpunkte in nur 14 Partien in der Ligue 1 gesammelt (11 Tore, 9 Assists).