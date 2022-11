Knöchelverletzung: Neymar weint auf Brasiliens Ersatzbank

Brasilien überzeugt gegen Serbien in der zweiten Halbzeit und gewinnt am Ende souverän. Sorgen bereitet aber die Verletzung von Neymar.

WAS IST PASSIERT? Neymar hat nach seiner Auswechslung im WM-Spiel Brasiliens gegen Serbien auf der Bank geweint. Der Superstar der Seleção musste in der 80. Minute mit einer Knöchelverletzung den Platz verlassen.

Das lädierte Gelenk kühlte er sofort mit einem Eisbeutel. Beim Abpfiff hatte sich Neymar wieder beruhigt und humpelte ohne fremde Hilfe in die Kabine.

WIE GEHT ES WEITER? In den kommenden Tagen wird es eine eingehende Untersuchung des Knöchels geben, um festzustellen, ob Bänder oder Knochen beschädigt worden sind.

Bei der WM 2014 im eigenen Land war Neymar nach einem Foul im Spiel gegen Kolumbien verletzt ausgefallen. Deshalb verpasste er das Halbfinale gegen Deutschland.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In 122 Länderspielen hat Neymar 75 Tore für Brasilien erzielt. In der aktuellen Saison glänzt er für Paris Saint-Germain, hat 20 Scorerpunkte in nur 14 Partien in der Ligue 1 gesammelt (11 Tore, 9 Assists).