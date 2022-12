WM 2022: Brasiliens Neymar könnte auch im Achtelfinale gegen Südkorea ausfallen

Das Verletzungspech bleibt den Brasilianern treu: Die Genesung einer Stars verläuft schleppend und es kommen neue Problemkinder hinzu.

WAS IST PASSIERT? Brasilien muss im Achtelfinale der Weltmeisterschaft womöglich weiter auf Superstar Neymar verzichten. Der Selecao drohen im Duell mit Südkorea am Montag außerdem die verletzungsbedingten Ausfälle der Abwehrspieler Danilo, Alex Sandro und Alex Telles.

WAS WURDE GESAGT? Brasiliens Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar sagte am Freitag: "Wir haben noch 72 Stunden Zeit, wir haben noch die Chance. Lasst uns abwarten und schauen. Sie haben noch nicht mit dem Ball begonnen. Das wird hoffentlich morgen passieren."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar verletzte sich beim 3:0-Auftaktsieg des Titelkandidaten gegen Serbien am Knöchel und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Zudem hatte der Stürmer von PSG auch noch Fieber. Danilo und Alex Sandro sind ebenfalls seit längerer Zeit angeschlagen und Telles soll wegen seiner Knieprobleme gar vor dem Turnieraus stehen. Beim 0:1 gegen Kamerun am Freitagabend verletzte sich auch noch Angreifer Gabriel Jesus am Knie.

Brasiliens Nationaltrainer Tite erklärte das Verletzungspech so: "Die körperlichen Voraussetzungen werden höher und höher. Es gibt kürzere Intervalle zwischen den Spielen. Außerdem ist die WM mental sehr fordernd. Es saugt dich aus."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Trotz der Niederlage gegen Kamerun zum Abschluss der Vorrunde beendet Brasilien die Gruppe G als Erster und trifft nun am Montag um 20 Uhr auf Südkorea, den Zweiten der Gruppe H.