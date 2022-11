WM 2022: Verletzter Neymar auch erkrankt

Neymar hat nicht nur Probleme mit dem Knöchel, auch mit Fieber plagt sich der Star des Rekordweltmeisters herum.

WAS IST PASSIERT? Brasiliens Superstar Neymar schaute beim 1:0-Sieg im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz im Teamhotel zu - aber nicht nur wegen seiner Knöchelverletzung. Sein Mannschaftskamerad Vinicius Junior plauderte nach dem Spiel aus, dass der 30-Jährige auch leicht erkrankt sei.

WAS WURDE GESAGT? "Er war traurig, dass er nicht mitkommen konnte, es geht ihm ein bisschen schlecht", sagte Vinícius Junior dem Sender TV Globo: "Nicht nur wegen des Fußes, sondern auch wegen ein wenig Fieber. Ich hoffe, dass er sich so schnell wie möglich erholt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar hatte sich beim 2:0 gegen Serbien zum Auftakt eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Wann er wieder spielen kann, ist offen.

WIE GEHT ES WEITER? Im letzten Vorrundenspiel am Freitag gegen Kamerun wird nicht mit seinem Einsatz gerechnet, zumal Brasilien bereits das Achtelfinale erreicht hat.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In 122 Länderspielen hat Neymar 75 Tore für Brasilien erzielt. In der aktuellen Saison glänzt er für Paris Saint-Germain, hat 20 Scorerpunkte in nur 14 Partien in der Ligue 1 gesammelt (11 Tore, 9 Assists).