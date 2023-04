Neymar träumt von Santos-Rückkehr: "Ich werde eines Tages zurückkommen!"

Neymar weilt aktuell in Brasilien und besuchte dort seinen Heimatklub Santos. Dabei machte er keinen Hehl daraus, dass er gerne zurückkehren würde.

WAS IST PASSIERT? Superstar Neymar von Paris Saint-Germain liebäugelt mit einer Rückkehr zu seinem Heimatklub FC Santos, wie er am Donnerstagabend am Rande des Duells von Santos in der Copa Sudamericana gegen Audax Italiano (0:0) verlauten ließ.

WAS WURDE GESAGT? "Ich werde eines Tages zurückkommen, ich werde bald zurückkommen", erklärte der 31-Jährige auf der Tribüne gegenüber Journalisten. "Es ist toll, wieder zu Hause zu sein. Ich fühle mich hier zu Hause und bin sehr glücklich, nach zehn Jahren wieder hier zu sein. Leider war es ein Unentschieden, ich wollte, dass wir gewinnen."

"Ich bin hierher gekommen, um Santos zu unterstützen und die Zuneigung der Fans zu erhalten. Es war der Verein, der mir alles gegeben hat, der mir und meiner Familie die Türen geöffnet hat, der mich der Welt gezeigt hat. Ich bin sehr glücklich und froh, hier zu sein", so Neymar weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar weilt nach seiner Sprunggelenksverletzung, die ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzen wird, aktuell zur Reha in Brasilien und besuchte dort seinen ehemaligen Klub.

Und dieser könnte sich ebenfalls eine Rückkehr des verlorenen Sohns vorstellen, dies bestätigte Klubboss Andres Rueda bereits vergangenen Sommer.

WIE GEHT ES WEITER? Neymar steht bei PSG noch bis 2025 unter Vertrag, dennoch gab es zuletzt vermehrt Spekulationen um seine Zukunft. Während PSG den Spieler angeblich im Sommer gerne loswerden würde, soll Neymar, der schon bald wieder Papa wird, seinen Vertrag in der französischen Hauptstadt allerdings erfüllen wollen.