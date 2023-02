PSG: Neymar- und Messi-Abgänge sollen Mbappé-Verbleib wohl sichern

Bahnt sich bei PSG ein spektakulärer Umbruch an? Offenbar plant der französische Meister prominente Abgänge, um Kylian Mbappé zu halten.

WAS IST PASSIERT? Laut RMC Sport könnte Paris Saint-Germain Neymar und Lionel Messi ziehen lassen, um Kylian Mbappé im Verein zu halten. Demnach soll Neymar dem französischen Meister eine beachtliche Ablösesumme in die Kassen spülen. Messis Vertrag hingegen würde man auslaufen lassen, sodass dieser im Sommer den Verein verlässt. Im Gegenzug könnte man den Vertrag von Mbappé noch einmal aufbessern und um ihn herum eine neue hungrige Mannschaft bilden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Vertragsgespräche mit Lionel Messi verlaufen Medienberichten zufolge nur stockend, eine Einigung ist nach aktuellem Stand nicht in Sicht. Neymar wird immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht und PSG soll kein wirkliches Interesse daran haben, den Brasilianer zu halten.

Neymar selbst hingegen will angeblich seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain erfüllen, auch wenn ihn sein Klub loswerden will und Lionel Messi unter Umständen den Verein verlässt. Das berichtete L'Équipe zuletzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Mbappés Vertrag läuft noch bis 2025, konkrete Wechselgerüchte gibt es um den Leistungsträger von PSG aktuell nicht. Dass man Neymar jedoch verkaufen will, erscheint gut möglich, da man intern dem Bericht zufolge seit geraumer Zeit nicht mehr vom 31-Jährigen überzeugt ist.

Bei Messi sah es in den vergangenen Wochen jedoch eher danach aus, dass die Hauptstädter an einer Vertragsverlängerung interessiert wären. Der Weltmeister zeigt sich aktuell in bestechender Form und kommt bereits auf 30 Torbeteiligungen in 27 Spielen.