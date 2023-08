FC Barcelona will Neymar wohl nicht zurück - PSG soll Brasilianer angeboten haben

Wo setzt Neymar seine Karriere fort? PSG will ihn wohl loswerden, eine Rückkehr nach Barcelona scheint ausgeschlossen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat offenbar das Angebot ausgeschlagen, Offensivstar Neymar von Paris Saint-Germain zurück ins Camp Nou zu holen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die Mundo Deportivo berichtet, wurde Barça eine Verpflichtung Neymars angeboten. Die Katalanen lehnten demnach jedoch ab und ließen die Möglichkeit verstreichen.

Laut des Berichts ist der Grund dafür, dass man in Barcelona die derzeit ausgeglichene und gute Stimmung innerhalb der Mannschaft nicht durch die Ankunft Neymars riskieren will. Der Trainerstab habe Sorge, dass der Brasilianer Unruhe in das Gefüge bringen könnte.

Dennoch sei das Verhältnis des Klubs zu Neymar weiterhin gut. Zudem schätzen die Verantwortlichen um Trainer Xavi dessen fußballerische Fähigkeiten sehr.

WIE GEHT ES WEITER? PSG würde Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro aus Barcelona nach Paris gekommen war, offenbar gerne noch in diesem Sommer abgeben.

Voraussetzung dafür ist aber natürlich ein adäquates Angebot für den 31-Jährigen, dessen Vertrag beim französischen Meister noch bis 2025 datiert ist.