New York Red Bulls trifft in der Nacht auf Sonntag in der MLS auf Inter Miami. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Inter Miami bestreitet sein erstes Spiel in der MLS mit Lionel Messi. Dabei bekommt es die Mannschaft aus Fort Lauderdale in Florida in der Nacht auf Sonntag (27. August) auswärts mit den New York Red Bulls zu tun. Der Anstoß erfolgt um 01.30 Uhr MEZ.

In der Red Bull Arena treffen zwei Teams der Eastern Conference in der Major League Soccer aufeinander.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr New York Red Bulls vs. Inter Miami im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

New York Red Bulls vs. Inter Miami, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel New York Red Bulls – Inter Miami Wettbewerb Major League Soccer (MLS) Datum Sonntag, 27. August 2023 Uhrzeit 01.30 Uhr MEZ Ort Red Bull Arena (Harrison, New Jersey)

New York Red Bulls vs. Inter Miami: Lionel Messi und Co. im LIVE-STREAM und TV sehen

New York Red Bulls vs. Inter Miami im TV und LIVE-STREAM: Die Team-News

New York Red Bulls-News

Die New York Red Bulls erlebten in der Nacht auf Montag ein 1:0 gegen DC United.

Zuvor fuhr die Elf von Troy Lesesne in ihren vier MLS Partien im Juli drei Niederlagen und einen Heimsieg gegen New England ein.

Dann unterlag RBNY im Achtelfinale des Leagues Cups gegen Philadelphia Union im Elfmeterschießen.

Inter Miami-News

Inter Miami gewann in der Nacht auf Donnerstag in einem Halbfinale des US Open Cups in Cincinnati. Nach einem 3:3 hievte das bessere Zielwasser die Herons ins Endspiel.

In der Vorwoche feierte die Mannschaft von Gerardo Martino beim Leagues Cup ein 4:1 gegen Philadelphia Union und anschließend den Finalsieg gegen Nashville. Nach einem 1:1 triumphierte das Team rund um Lionel Messi im Elfmeterschießen.

Nun bestreiten die Herons, deren Heimspiel gegen Charlotte verschoben wurde, ihre erste MLS Partie mit Lionel Messi.

New York Red Bulls gegen Inter Miami live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 7 Siege New York Red Bulls 5 Siege Inter Miami 2 Unentschieden 0 Letztes Duell Inter Miami vs. New York Red Bulls 0:1 (Major League Soccer, 1. Juni 2023)

