Neville: "Paul Pogba der beste Mittelfeldspieler Europas, aber ..."

Manchester United scheint wieder zu alter Stärke zurückgefunden zu haben. Besonders Paul Pogba blüht seit der Entlassung von Mourinho wieder auf.

Paul Pogba ist einer der Gewinner des Trainerwechsels bei Manchester United. Das sieht auch Phil Neville so: "Paul Pogba ist wahrscheinlich der beste Mittelfeldspieler Europas, aber er hatte enttäuschende, entsetzliche letzte 18 Monate im Klub wegen des Streits mit dem Trainer", sagte er bei BBC's Match of the Day.

Unter Ole Gunnar Solskjaer haben die Red Devils in zwei Spielen zwei Siege geholt. "Es sah aus, als hätten sie die Fesseln abgelegt und mit der Einstellung gespielt, dass alles möglich ist", zeigt sich Neville beeindruckt.

Pogba "kann weit kommen"

Pogba könnte in einer Spielzeit zwölf bis 15 Tore erzielen, findet die ManUnited-Legende und ergänzt: "Er ist in seiner Karriere noch nicht so weit, aber er kann weit kommen." Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

In der aktuellen Saison steht der Franzose bei fünf Treffern und fünf Vorlagen in 16 Premier-League-Partien.