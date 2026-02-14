Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoHansa Rostock
team-logoOsnabrück
Ansehen auf MagentaSportAnsehen auf NDR
Alice Kopp

NDR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Hansa Rostock trifft am Samstag in der 3. Liga auf den VfL Osnabrück. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der 3. Liga kommt es am Samstag (14. Februar) zum Aufeinandertreffen zwischen Hansa Rostock und dem VfL Osnabrück. Dieses findet im Ostseestadion statt. Der Anpfiff ertönt um 14.00 Uhr.

Melde Dich JETZT anJetzt Abo bei MagentaSport sichern - ab 7,95 Euro im Monat!

Nach jeweils 23 Drittliga-Auftritten halten Hansa Rostock und der VfL Osnabrück bei 39 und 42 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück heute live im TV und im Stream sehen könnt.

NDR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

MagentaSportHier live schauen!
NDRHier live schauen!

Das Heimspiel von Hansa Rostock gegen den VfL Osnabrück ist im Free-TV zu sehen. Der NDR steigt ab 13.55 Uhr in die Live-Übertragung ein.

Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
Osnabrück crest
Osnabrück
OSN

Zusätzlich könnt Ihr die Begegnung auch bei MagentaSport verfolgen – wahlweise als Einzelübertragung oder in der Konferenz. Das Einzelspiel beginnt um 13.45 Uhr, Kevin Gerwin moderiert, Mike Münkel kommentiert. Die Konferenz geht bereits um 13.30 Uhr auf Sendung, moderiert von Sascha Bandermann, mit Benedetto Muzzicato als Experte.

Preislich gilt bei MagentaSport: Für MagentaTV-Bestandskunden kostet das Abo 9,95 Euro im Jahresmodell oder 14,95 Euro pro Monat. Ohne bestehenden Vertrag werden 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo fällig.

SpielHansa Rostock - VfL Osnabrück
Wettbewerb3. Liga, 24. Spieltag
DatumSamstag, 14. Februar 2026
Uhrzeit14.00 Uhr
OrtOstseestadion (Rostock)

Anstoßzeit Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück: Aufstellungen

Hansa Rostock vs Osnabrück Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Brinkmann

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Schultz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Hansa Rostock

Hansa Rostock nahm in den jüngsten zwei Meisterschaftsspielen insgesamt einen Punkt. Denn einem 0:3 gegen Ingolstadt folgte am Sonntag ein 2:2 bei Hoffenheim II.

News über den VfL Osnabrück

Dem VfL Osnabrück gelang am Samstag mit einem 2:0 gegen den TSV Havelse der dritte Sieg binnen vier Auftritten nach der Pause. Das 1:1 gegen 1860 München am 25. Januar geschah zwischen einem 3:0 in Aachen sowie einem 1:0 in Saarbrücken.

Form

HRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

OSN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

HRO

Letzte 5 Spiele

OSN

3

Siege

2

Unentschieden

0

Siege

5

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der 3. Liga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN

Jetzt anmelden

Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück (3. Liga) live anschauen: Nützliche Links

Werbung
0