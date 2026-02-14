In der 3. Liga kommt es am Samstag (14. Februar) zum Aufeinandertreffen zwischen Hansa Rostock und dem VfL Osnabrück. Dieses findet im Ostseestadion statt. Der Anpfiff ertönt um 14.00 Uhr.
Nach jeweils 23 Drittliga-Auftritten halten Hansa Rostock und der VfL Osnabrück bei 39 und 42 Punkten.
GOAL zeigt Euch, wie Ihr Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück heute live im TV und im Stream sehen könnt.
NDR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?
|MagentaSport
|Hier live schauen!
|NDR
|Hier live schauen!
Das Heimspiel von Hansa Rostock gegen den VfL Osnabrück ist im Free-TV zu sehen. Der NDR steigt ab 13.55 Uhr in die Live-Übertragung ein.
Zusätzlich könnt Ihr die Begegnung auch bei MagentaSport verfolgen – wahlweise als Einzelübertragung oder in der Konferenz. Das Einzelspiel beginnt um 13.45 Uhr, Kevin Gerwin moderiert, Mike Münkel kommentiert. Die Konferenz geht bereits um 13.30 Uhr auf Sendung, moderiert von Sascha Bandermann, mit Benedetto Muzzicato als Experte.
Preislich gilt bei MagentaSport: Für MagentaTV-Bestandskunden kostet das Abo 9,95 Euro im Jahresmodell oder 14,95 Euro pro Monat. Ohne bestehenden Vertrag werden 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo fällig.
|Spiel
|Hansa Rostock - VfL Osnabrück
|Wettbewerb
|3. Liga, 24. Spieltag
|Datum
|Samstag, 14. Februar 2026
|Uhrzeit
|14.00 Uhr
|Ort
|Ostseestadion (Rostock)
Anstoßzeit Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück
Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück: Aufstellungen
News über Hansa Rostock
Hansa Rostock nahm in den jüngsten zwei Meisterschaftsspielen insgesamt einen Punkt. Denn einem 0:3 gegen Ingolstadt folgte am Sonntag ein 2:2 bei Hoffenheim II.
News über den VfL Osnabrück
Dem VfL Osnabrück gelang am Samstag mit einem 2:0 gegen den TSV Havelse der dritte Sieg binnen vier Auftritten nach der Pause. Das 1:1 gegen 1860 München am 25. Januar geschah zwischen einem 3:0 in Aachen sowie einem 1:0 in Saarbrücken.
Form
Bilanz direkte Duelle
Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück: Die Tabellen
