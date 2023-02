Napoli-Boss De Laurentiis schließt Verkauf von Osimhen und Kvaratskhelia nicht kategorisch aus

Ein Verkauf von Osimhen und Kvaratskhelia ist nicht ausgeschlossen. Napoli-Boss De Laurentiis ist allerdings ein harter Verhandlungspartner.

WAS IST PASSIERT? Aurelio De Laurentiis, Präsident der SSC Neapel, hat einen Verkauf von Superstars wie Stürmer Victor Osimhen oder Flügelflitzer Kvicha Kvaratskhelia nicht mehr kategorisch ausgeschlossen.

WAS WURDE GESAGT? "Sie zu halten wird nicht schwer, aber man sollte niemals nie sagen, denn manchmal gibt es Angebote, auf die man nicht verzichten kann", erklärte der 73-Jährige gegenüber TNT Sports México. "Ich bin sehr gut darin, Verträge abzuschließen, und wenn ein Interessent auf mich zukommt, wird er abgeblockt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein Spaziergang dürfte ein Transfer von Osimhen oder Kvaratskhelia also keinesfalls werden, zumal De Laurentiis einem Wechsel von Osimhen zum FC Bayern vor einigen Wochen mit den Worten "Er steht nicht zum Verkauf!" noch eine klare Absage erteilt hatte.

Doch der 24-jährige Nigerianer steht nicht nur beim deutschen Rekordmeister auf dem Zettel, auch Chelsea scheint interessiert. Und Manchester United plant offenbar sogar ein Angebot über 120 Millionen Euro.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Osimhen spielt eine herausragende Saison und hat großen Anteil an der deutlichen Tabellenführung Napolis in der Serie A. In 24 Pflichtspielen kommt Osimhen in der laufenden Spielzeit auf 20 Tore und vier Vorlagen.

Kvaratskhelia steht in 25 Partien bei zwölf Toren und 15 Vorlagen.