FC Chelsea bemüht sich offenbar um Transfer von Victor Osimhen

Der FC Chelsea steigt offenbar ins Rennen um Stürmer Victor Osimhen ein. Die Blues haben aber starke Konkurrenz.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea steigt offenbar in den Poker um Stürmer Victor Osimhen ein. Wie der Mirror berichtet, wollen die Blues den Angreifer der SSC Neapel im Sommer unbedingt verpflichten und damit Manchester United ausstechen. Auch Paris Saint-Germain soll am Nigerianer interessiert sein.

Allerdings müssten alle Interessenten tief in die Tasche greifen. Wie Daily Mail und ESPN berichteten, ist Napoli erst bei einer Summe ab 100 Millionen Euro gesprächsbereit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Chelsea befindet sich derzeit unter dem neuen Klubboss Todd Boehly in einem Umbruch, der mit reichlich Geld und teuren Transfers umgesetzt wird. Allein im Januar gaben die Blues über 350 Millionen Euro für Neuzugänge aus. Für den Sommer ist die Verpflichtung von RB Leipzigs Stürmer Christopher Nkunku ein offenes Geheimnis, wenngleich die offizielle Bestätigung noch fehlt.

Trotz des Transfers des Franzosen will Chelsea im Sturm nun wohl auch noch um Osimhen mitbieten. Dem Bericht des Mirror zufolge soll Chelsea bereit sein, jede Summe zu zahlen, die nötig ist, um den 24-Jährigen zu holen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Osimhen spielt eine herausragende Saison und hat großen Anteil an der deutlichen Tabellenführung Napolis in der Serie A. In 20 Pflichtspielen kommt Osimhen in der laufenden Spielzeit auf 15 Tore und vier Vorlagen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Osimhen wechselte kurz nach seinem 18. Geburtstag aus seiner nigerianischen Heimat zum VfL Wolfsburg. Bei den Wölfen konnte er sich allerdings nicht durchsetzen und wechselte zunächst auf Leihbasis und später fest nach Belgien zu RSC Chaleroi. Dort gelang ihm schließlich der Durchbruch, über die Zwischenstation OSC Lille wechselte er 2020 für 75 Millionen Euro nach Neapel.