Transfergerücht: SSC Neapel denkt über Transfer von Atletico-Stürmer Diego Costa nach

Angeblich möchte Atletico Diego Costa loswerden. Führt der Weg des spanischen Nationalspielers in die Serie A?

Der italienische Vizemeister denkt darüber nach, im kommenden Sommer Starstürmer Diego Costa von zu verpflichten. Das berichtet die Gazzetta dello Sport und schreibt, Napoli-Trainer Carlo Ancelotti hätte grünes Licht für ein Werben um den Angreifer des Tabellenzweiten in gegeben. Weiter heißt es, Ancelotti sei ein Fan von Costas Spielweise.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Zwar steht der 30-Jährige in der spanischen Hauptstadt noch bis 2021 unter Vertrag, ohne Aussicht auf Erfolg wäre ein Werben der Partenopei dennoch nicht. In den vergangenen Tagen war die Meldung aufgetaucht, bei Atletico sei man mit Costa nicht zufrieden und strebe einen Verkauf zur neuen Spielzeit an. Als Interessent wurde Frankreichs Meister gehandelt.

Atletico Madrid: Diego Costa kehrte 2018 vom zurück?

Costa war im Januar 2018 für 66 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea nach Madrid zurückgekehrt. Dort enttäuschte er die Erwartungen in dieser Saison mit mageren fünf Toren in 21 Pflichtspieleinsätzen. Zudem leistete er sich eine Reihe Undiszipliniertheiten und brummt aktuell eine Acht-Spiele-Sperre wegen Schiedsrichterbeleidigung ab.

In Neapel hat Carlo Ancelotti mittlerweile dauerhaft auf eine Formation mit zwei Stürmern umgestellt, mit Arkadiusz Milik aber nur einen gelernten Strafraumstürmer in seinem Kader. Mit Diego Costa, so angeblich die Überlegung, wäre man hier im San Paolo deutlich breiter aufgestellt.