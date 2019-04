Atletico Madrid will angeblich Diego Costa loswerden

Diego Costa sorgte zuletzt für negative Schlagzeilen. Wohl Grund genug für die Bosse von Atletico Madrid, sich im Sommer vom Stürmer zu trennen.

will sich im Sommer von seinem Starstürmer Diego Costa trennen. Dies berichtet die spanische Mundo Deportivo. Demnach hätten die Klubbosse Trainer Diego Simeone, der weiterhin auf den Spanier bauen will, überstimmt.

Costa, der in der aktuellen Saison nur fünf Tore in 21 Partien erzielen konnte, hatte in der jüngsten Vergangenheit vermehrt für negative Schlagzeilen gesorgt.

Diego Costa: Mega-Sperre und Trainingsverweigerung

Zunächst kassierte er vom spanischen Ligaverband nach seiner Schiedsrichterbeleidigung im Spiel gegen den eine Acht-Spiele-Sperre, womit seine Saison vorzeitig beendet war.

Es folgte ein Trainingsstreik, weil der Verein ihn im Kampf gegen die Sperre nicht genug unterstützt hätte. Alles Eskapaden, welche die Klubbosse zu einem angestrebten Verkauf des 30-Jährigen bewogen haben sollen.

Der Vertrag von Costa bei den Rojiblancos läuft noch bis 2021. Er soll an den höchstbietenden Klub verkauft werden, zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse von .