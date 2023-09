Nachfolger steht parat: Stefan Kuntz nach magerem 1:1 gegen Armenien in der Türkei offenbar vor dem Aus

Für Stefan Kuntz läuft es in der Türkei nicht rund. Sein Job ist akut in Gefahr.

WAS IST PASSIERT? Medienberichten zufolge wackelt bei der türkischen Nationalmannschaft nach dem 1:1-Unentschieden gegen Armenien im Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2024 der Stuhl von Cheftrainer Stefan Kuntz. Sein Ersatz soll schon feststehen.

WAS WURDE GESAGT? Wie Mehmet Özcan von der Zeitung Sabah vermeldet, soll der deutsche Trainer, der zuletzt wegen seiner Personalentscheidungen in die Kritik geraten war, in Kürze entlassen werden. Sobald die Trennung offiziell werde, stünde auch direkt sein Nachfolger bereit: Abdullah Avci, der die A-Nationalmannschaft bereits zwischen 2011 und 2013 trainiert hat. Auch Fotomac berichtet von einer anstehenden Ablösung Kuntz'.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kuntz hatte die Türkei vor fast genau zwei Jahren übernommen. Am Freitagabend kam seine Mannschaft in der EM-Qualifikation nicht über ein 1:1 im Heimspiel gegen Armenien hinaus.

Aktuell liegt die Türkei in der Gruppe D der EM-Quali mit zehn Punkten aus fünf Spielen auf Platz eins. Die Verfolger Kroatien und Armenien haben jeweils sieben Punkte auf dem Konto, aber noch zwei Spiele bzw. eine Begegnung in der Hinterhand.

Seit seinem Amtsantritt im Herbst 2021 holte Kuntz mit der Türkei in 19 Spielen 12 Siege, 3 Remis und 4 Niederlagen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Avcis erste Amtszeit an der Seitenlinie der türkischen Nationalelf verlief mäßig erfolgreich. Nachdem er nur zwei von sechs Spielen in der WM-Qualifikation 2014 gewonnen hatte, musste er sein Amt an Fatih Terim abtreten.

Im Anschluss leitete der vermeintliche Kuntz-Nachfolger verschiedene Mannschaften in der türkischen Süper Lig. Bei Basaksehir gilt er als Architekt der erfolgreichen Jahre zwischen 2014 und 2019, nach kurzem Zwischenstopp bei Besiktas landete er zuletzt bei Trabzonspor.

Dort gewann er im vergangenen Jahr die Meisterschaft, was der größte Erfolg seiner bisherigen Trainerlaufbahn ist.

