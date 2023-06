Stefan Kuntz bei der Türkei offenbar vor dem Aus: Wilde Gerüchte um Mesut Özil

Beben beim türkischen Fußball-Verband? Angeblich könnten Kuntz und Altintop ihre Jobs verlieren. Zudem gibt es Gerüchte um Özil.

WAS IST PASSIERT? Trainer Stefan Kuntz steht offenbar vor dem Aus bei der türkischen Nationalmannschaft. Auch Manager Hamit Altintop soll keine Zukunft mehr haben. Das berichtet die Tageszeitung Aksam.

Als Nachfolger von Kuntz stünde dem Bericht zufolge Abdullah Avci bereit, Altintop könnte derweil von Ex-Nationalspieler Mesut Özil beerbt werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Grund für die angebliche Trennung soll ein Streit zwischen Kuntz und der Mannschaft in der Halbzeit des EM-Qualifikationsspiels gegen Lettland gewesen sein (3:2 für die Türkei). Außerdem soll Verbandspräsident Mehmet Büyükekşi gefordert haben, einen neuen Trainer mit türkischer Abstammung einzustellen.

Am Dienstag hatte Kuntz auf einer Pressekonferenz noch durchblicken lassen, dass er zufrieden mit seinem Job ist und dabei nicht den Eindruck gemacht, dass er entlassen werden könnte. "Aus meiner Sicht muss es keine Gespräche geben, ich habe noch einen Vertrag bis Juni 2024."

Sportlich gibt es zudem keine Gründe, dass Kuntz vor die Tür gesetzt wird. In 18 Partien gab es zwölf Siege unter seiner Führung. Auch in der Qualifikation für die EM in Deutschland ist man mit drei Siegen aus vier Spielen auf Kurs.

WIE GEHT ES WEITER? Noch am Donnerstag könnte die Entscheidung über die Zukunft von Kuntz fallen. Dann stehen nämlich die Präsidentschaftswahlen des türkischen Verbands an - und Büyükekşi hat keinen Gegenkandidaten.