Deutschland 3 Liga
team-logoMSV Duisburg
team-logoTSV Havelse
Oliver Maywurm

MSV Duisburg vs. TSV Havelse im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute?

Der MSV Duisburg will im Aufstiegsrennen der 3. Liga einen Pflichtsieg einfahren und Havelse schlagen. Wer überträgt das Spiel live im TV und Stream?

In der 3. Liga kommt es am Sonntagnachmittag zum Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV Havelse. Angepfiffen wird die Partie heute (1. März) um 16.30 Uhr, eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Stattdessen benötigt jeder, der Duisburg gegen Havelse heute live schauen will, ein Abo bei MagentaSport. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele der 3. Liga live und damit eben auch den Auftritt des MSV am heutigen Sonntag. Aber wie gesagt: Ihr braucht ein kostenpflichtiges Abo, um live dabei zu sein.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen TSV Havelse

News über MSV Duisburg

Kann Duisburg tatsächlich den Durchmarsch aus der Regionalliga zurück in die 2. Bundesliga hinlegen? Nach 25 Spieltagen rangiert der MSV jedenfalls auf Aufstiegsplatz zwei, dahinter lauert aber der vor diesem Wochenende punktgleiche VfL Osnabrück, während auch der SC Verl und Rot-Weiss Essen voll im Aufstiegsrennen dabei sind. 

Alexander Hahn (MSV Duisburg)Imago

Duisburg hat die 1:6-Klatsche bei Wehen Wiesbaden Mitte Februar derweil gut abgeschüttelt und meldete sich mit einem 3:1 gegen den Tabellenletzten aus Schweinfurt am vergangenen Wochenende zurück. Gegen Havelse, ebenfalls Kellerkind und auf Rang 19 notiert, ist ein weiterer Sieg Pflicht, um die Aufstiegsträume weiter zu nähren.

News über TSV Havelse

Havelse hat bisher zwar deutlich mehr Punkte gesammelt als Mitaufsteiger Schweinfurt, auch der TSV befindet sich jedoch in akuten Abstiegsnöten. Aber: Für Havelse ist der Klassenerhalt angesichts von vor dem Spieltag neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer zumindest noch ein einigermaßen realistisches Szenario.

Zuletzt bekam die Hoffnung aber nicht viel weiteren Nährboden, dreimal in Folge ging der Aufsteiger als Verlierer vom Platz. Nach Niederlagen in Osnabrück und gegen 1860 München unterlag Havelse am vergangenen Wochenende trotz 1:0-Halbzeitführung mit 2:3 beim FC Ingolstadt. Sollte man auch in Duisburg wieder leer ausgehen, wird der Gang zurück in die Regionalliga immer wahrscheinlicher.

Form

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

HAV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/15
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

DUI

Letzte 3 Spiele

HAV

2

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

5

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
1/3
Beide Teams haben getroffen
1/3

MSV Duisburg vs TSV Havelse: Die Tabellen

