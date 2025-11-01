In der 3. Liga finden die Partien des 13. Spieltags statt. Dabei bekommt es der VfL Osnabrück am Samstag (1. November) mit dem MSV Duisburg zu tun. Der Anpfiff ertönt um 14.00 Uhr.

Außerdem fungiert das Stadion an der Bremer Brücke als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Lila-Weißen und den Zebras. Der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg halten bei 22 und 25 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr MSV Duisburg bei VfL Osnabrück im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

MSV Duisburg bei VfL Osnabrück live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Ihr könnt das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg ab 14.00 Uhr beim NDR im Free-TV und im STREAM schauen.

Bei MagentaSport könnt Ihr die Begegnung zwischen den Lila-Weißen und den Zebras als Einzelspiel sowie in der Konferenz im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Durch die Ausstrahlung in voller Länge begleitet Euch Kommentator Markus Höhner, und Konstantin Klostermann moderiert. Alternativ nehmen Alexander Klich und Nils Petersen die Rollen als Moderator bzw. Kommentator ein. Die Vorberichterstattung beginnen um 13.45 Uhr bzw. um 13.30 Uhr.

Ihr kommt jedoch nicht um ein Abo bei MagentaSport heum. Seid Ihr Kunden von MagentaTV müsst Ihr monatlich 14,95 bzw. 9,95 Euro auf den Tisch legen. Sonst müsst Ihr 19,95 Euro bzw. 14,95 Euro ausgeben.

Anstoßzeit VfL Osnabrück gegen MSV Duisburg

VfL Osnabrück vs MSV Duisburg: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück bestreitet das Heimspiel gegen MSV Duisburg eine Woche nach einem 2:1 in Schweinfurt.

Damit kehrte die Mannschaft von Timo Schultz nach einem 0:4 gegen Hoffenheim II auf die Erfolgsspur zurück.

Anfang Oktober hatten die Lila-Weißen ein 2:0 gegen Jahn Regensburg sowie ein 4:1 bei Waldhof Mannheim gefeiert.

News über MSV Duisburg

Der MSV Duisburg verzeichnete hingegen am Sonntag ein 1:1 gegen Rot-Weiss Essen.

Hierbei erlebte die Mannschaft von Dietmar Hirsch das dritte Unentschieden binnen vier sieglosen Meisterschaftsspielen.

Nach einem 2:1 gegen den FC Ingolstadt hatten die Zebras eine Nullnummer in Saarbrücken, ein 2:2 gegen Hansa Rostock sowie ein 1:3 bei 1860 München eingefahren.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfL Osnabrück vs MSV Duisburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

MSV Duisburg bei VfL Osnabrück live anschauen: Nützliche Links