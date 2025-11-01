Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
MSV Duisburg bei VfL Osnabrück live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Der VfL Osnabrück trifft am Samstag in der 3. Liga auf den MSV Duisburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der 3. Liga finden die Partien des 13. Spieltags statt. Dabei bekommt es der VfL Osnabrück am Samstag (1. November) mit dem MSV Duisburg zu tun. Der Anpfiff ertönt um 14.00 Uhr.

Außerdem fungiert das Stadion an der Bremer Brücke als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Lila-Weißen und den Zebras. Der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg halten bei 22 und 25 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr MSV Duisburg bei VfL Osnabrück im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

MSV Duisburg bei VfL Osnabrück live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Ihr könnt das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg ab 14.00 Uhr beim NDR im Free-TV und im STREAM schauen.

Bei MagentaSport könnt Ihr die Begegnung zwischen den Lila-Weißen und den Zebras als Einzelspiel sowie in der Konferenz im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Durch die Ausstrahlung in voller Länge begleitet Euch Kommentator Markus Höhner, und Konstantin Klostermann moderiert. Alternativ nehmen Alexander Klich und Nils Petersen die Rollen als Moderator bzw. Kommentator ein. Die Vorberichterstattung beginnen um 13.45 Uhr bzw. um 13.30 Uhr.

Ihr kommt jedoch nicht um ein Abo bei MagentaSport heum. Seid Ihr Kunden von MagentaTV müsst Ihr monatlich 14,95 bzw. 9,95 Euro auf den Tisch legen. Sonst müsst Ihr 19,95 Euro bzw. 14,95 Euro ausgeben.

Anstoßzeit VfL Osnabrück gegen MSV Duisburg

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

VfL Osnabrück vs MSV Duisburg: Aufstellungen

Osnabrück vs MSV Duisburg Aufstellungen

OsnabrückHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestDUI
21
L. Jonsson
27
R. Fabinski
24
Jannik Müller
25
N. Wiemann
3
F. Christensen
19
K. Wiethaup
31
P. Kammerbauer
15
B. Jacobsen
18
L. Kehl
29
D. Kopacz
11
Robin Meißner
1
M. Braune
29
J. Bitter
42
A. Hahn
5
T. Fleckstein
27
C. Coskun
10
C. Viet
23
J. Symalla
6
R. Bulic
33
J. Tugbenyo
14
Conor Noß
26
Florian Krüger

4-2-3-1

DUIAway team crest

OSN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Schultz

DUI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück bestreitet das Heimspiel gegen MSV Duisburg eine Woche nach einem 2:1 in Schweinfurt.

Damit kehrte die Mannschaft von Timo Schultz nach einem 0:4 gegen Hoffenheim II auf die Erfolgsspur zurück.

Anfang Oktober hatten die Lila-Weißen ein 2:0 gegen Jahn Regensburg sowie ein 4:1 bei Waldhof Mannheim gefeiert.

News über MSV Duisburg

Der MSV Duisburg verzeichnete hingegen am Sonntag ein 1:1 gegen Rot-Weiss Essen.

Hierbei erlebte die Mannschaft von Dietmar Hirsch das dritte Unentschieden binnen vier sieglosen Meisterschaftsspielen.

Nach einem 2:1 gegen den FC Ingolstadt hatten die Zebras eine Nullnummer in Saarbrücken, ein 2:2 gegen Hansa Rostock sowie ein 1:3 bei 1860 München eingefahren.

Form

OSN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

OSN

Letzte 5 Spiele

DUI

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

11

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

VfL Osnabrück vs MSV Duisburg: Die Tabellen

